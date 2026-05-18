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사회

[포토]18일부터 고유가 피해지원금 2차 지급 신청

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 18. 11:05

고유가 피해지원금 2차 지급 신청일인 18일 서울 종로구 사직동주민센터에서 한 시민이 고유가 피해지원금을 신청하고 있다.

고유가 피해지원금은 1차 때와 마찬가지로 소득 하위 70%를 대상으로 1인당 10만~60만원까지 차등 지급된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있으며 신청 첫 주는 혼잡 방지를 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 하는 '요일제'가 적용될 예정이다.
박성일 기자

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