벤츠코리아, 부분변경 S-클래스 사전계약 돌입… 3분기 고객 인도 예정

더 뉴 S-클래스·마이바흐 S-클래스 공개… 3분기 국내 공식 출시 예정

MB.OS 기반 디지털 경험 강화… 론치 에디션 280대 한정 판매

[사진 1] 더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스 0 더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스./벤츠

[사진 3] 더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스 0 더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스./벤츠

메르세데스-벤츠 코리아가 플래그십 세단 S-클래스 부분변경 사전계약에 돌입했다. 디지털 경험과 주행 성능, 럭셔리 요소를 대폭 강화하며 초고급 세단 시장 공략을 강화하는 모습이다.벤츠 코리아는 18일부터 전국 65개 공식 전시장에서 '더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스'와 '더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스'의 사전 계약을 시작한다고 밝혔다. 올해 3분기 국내 공식 출시될 예정이다.이번 부분변경 모델은 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 기반으로 한층 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 구현한 것이 특징이다. 여기에 개선된 파워트레인과 첨단 주행 보조 시스템을 적용해 S-클래스 특유의 정숙성과 안락한 주행 감각을 끌어올렸다.더 뉴 S-클래스는 S 350 d 4MATIC, S 450 4MATIC, S 450 4MATIC Long 익스클루시브, S 450 4MATIC Long AMG 라인, S 500 4MATIC Long, S 580 4MATIC Long 등 총 6개 라인업으로 운영된다. 가격은 1억5400만원부터 2억7000만원이다.더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스는 마이바흐 S 580, 마이바흐 S 580 마누팍투어, 마이바흐 S 680 등 3개 라인업으로 출시되며 가격은 3억1700만원부터 4억700만원으로 책정됐다.메르세데스-벤츠 코리아는 출시를 기념해 한정판 론치 에디션도 선보인다. S 450 4MATIC Long AMG 라인 'AMG 라인 플러스 에디션', S 500 4MATIC Long '스파클링 블랙 에디션' 등 2종으로 각각 140대씩 한정 판매된다.기존 S-클래스 고객을 위한 재구매 혜택도 마련됐다. 기존 S-클래스 보유 고객이 신형 S-클래스를 구매할 경우 현금 할인과 보증 연장 프로그램을 제공하며, 차량 반납 시 추가 트레이드인 혜택도 지원한다. 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 이용 고객에게는 타이어 교환과 익스테리어 보호, 신차 교환 보상 등을 포함한 '로열티 케어 서비스'도 제공된다.한편 메르세데스-벤츠 코리아는 사전계약 개시를 기념해 서울 성수동 '메르세데스-벤츠 스튜디오 서울'에 더 뉴 S-클래스를 전시하고 고객 체험 기회를 제공한다.