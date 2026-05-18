“대한민국 에너지특별시 나주 구현”…윤병태 후보 비전 제시

빛가람 혁신도시, 통합시대 핵심거점 육성

영산강 국가정원·광역철도 등 핵심 공약 발표

윤병태 0 더불어민주당 윤병태 나주시장 후보가 전남·광주 통합시대 중심도시 비전 실현을 위한 '민선 9기 나주대도약 10대 전략'을 발표하고 있다. /신동준 기자

더불어민주당 윤병태 나주시장 후보가 전남·광주 통합시대를 대비한 미래 비전과 핵심 공약을 담은 '민선9기 나주대도약 10대 전략'을 발표했다.윤 후보는 18일 "지난 민선 8기 동안 시작한 변화를 바탕으로 더 크고 확실한 성과를 만들어 나주를 전남·광주 통합시대 중심도시로 도약시키겠다"고 밝혔다.윤 후보가 제시한 10대 전략은 △대한민국 에너지특별시 △기관과 사람이 모이는 경제 중심도시 △영산강이 이끄는 정원관광도시 △역사문화도시 △미래형 농업농촌 △민생경제 활성화 △아이 키우기 좋은 행복도시 △청년이 돌아오는 활력도시 △촘촘한 복지도시 △광역교통 중심도시 조성 등이다.그는 "지난 민선 8기 성과로 △인공태양 연구시설 유치 △국가에너지산단 지정 △국립에너지전문과학관 설립 확정 △영산강 국가정원 추진 등을 언급하며 "시작한 변화를 멈추지 않고 더 크고 확실한 성과로 완성하겠다"고 강조했다.특히 윤 후보는 "'대한민국 에너지특별시 나주'를 목표로 인공태양 연구시설 조기 완공과 글로벌 핵융합 연구단지 조성, 전남·광주 에너지공사 및 세계에너지총회 유치 등을 추진하겠다"고 힘주어 말했다.또 농협중앙회를 비롯한 2차 공공기관의 혁신도시 집중 이전과 전남·광주 통합 특별시청·의회 청사 유치를 통해 빛가람 혁신도시를 통합시대 중심 거점으로 완성하겠다는 구상도 내놨다.이어 영산강 국가정원 추진과 국가하구센터 영산포 유치, 나주역과 영산강 정원을 연결하는 에코브릿지 조성 등을 통해 영산강이 이끄는 정원관광도시 기반을 구축하겠다고 설명했다.이와 함께 △시민 1인당 20만원 민생회복지원금 지급 △대학병원 부설 산모·어린이 종합병원 유치 등 어린이 행복타운 조성 △한국에너지공대 연계 에너지영재교육원·영재학교 설립 △청년 100일 책임보장제 및 청년기업인증제 도입 △어르신 시내버스 무상 이용 △광주-나주 광역철도 국가계획 반영 및 예타 추진 등 공약도 제시했다.윤 후보는 "에너지 산업과 첨단과학, 역사문화, 정주여건이 조화를 이루는 미래도시 나주를 만들겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 완성해 나가겠다"고 말했다.