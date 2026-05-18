때이른 무더위에 편성 앞당겼다…T커머스, 여름 특수 선점 경쟁

쇼핑엔티 여름 0 여름 상품 라인업을 판매하고 있는 쇼핑엔티 방송./쇼핑엔티

5월 들어 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 초여름 날씨가 이어지면서 T커머스업계의 여름 상품 경쟁도 예년보다 빨라지고 있다. 통상 6월 이후 본격화되던 냉감 침구와 계절 가전 방송이 올해는 이달 중순부터 앞당겨 편성되며, 업계 전반에 '여름 특수' 선점 움직임이 확산하는 분위기다.18일 관련 업계에 따르면 태광그룹 계열 T커머스 채널 쇼핑엔티는 최근 하절기 전략 상품 편성을 확대하며 여름 시즌 수요 대응에 나섰다. 침구·가전·패션·식품 등 전 카테고리에서 냉감 소재와 기능성을 강화한 상품 비중을 늘린 것이 특징이다.침구 부문에서는 루나앤슬립 냉감패드와 어바웃코지 냉감매트, 벨라하우스 냉감풀세트 등 냉감 소재와 시어서커 원단을 적용한 상품을 중심으로 편성을 강화했다. 계절 가전 역시 보국 서큘레이터, 아토만 태풍기, AGK 무선 서큘레이터 등 실내 냉방 효율과 이동 편의성을 강조한 제품군을 확대했다.패션 카테고리에서는 자체브랜드(PB) 상품인 ODV 썸머 쿨팬츠와 벨리츠 인견 찰랑팬츠 등을 비롯해 인견·냉감 소재 의류를 대거 편성했다. 식품 부문에서는 이영자 온작 파김치와 제주메밀면, 박리원 갈비탕 등 여름철 간편식과 제철 먹거리를 순차적으로 선보일 예정이다.정성은 쇼핑엔티 편성기획팀장은 "올여름 무더위가 길어질 것으로 예상되면서 냉감 상품에 대한 고객 관심도 빠르게 높아지고 있다"며 "가성비와 차별화 요소를 갖춘 시즌 상품을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.KT알파 쇼핑도 계절 가전 편성 확대에 속도를 내고 있다. 선풍기와 서큘레이터 방송 물량을 지난해 같은 기간보다 두 배 이상 늘리고, 다음 달 7일까지 '썸머 이즈 커밍' 프로모션을 진행한다.행사 기간에는 매일 오전 선착순 500명에게 쇼핑 지원금 2000원을 지급하고, 추첨을 통해 대한항공 기프트카드 100만원권을 증정한다. 한일 BLDC 서큘레이터 1+1 구성 상품과 쿨리오 UV 차단마스크 특가 방송도 함께 운영한다.냉감 리빙 상품군에서는 바이빔 뜨왈드주이 냉감침구세트와 브로킹 냉감소파패드 등을 할인 혜택과 함께 선보이며, 온작 민물장어·임성근 삼계탕 등 보양식 편성도 강화했다. 다이어트 건강기능식품 수요를 겨냥한 방송 역시 확대하는 모습이다.신세계라이브쇼핑은 여름철 식품 수요 공략 차원에서 제주 산지 기반 먹거리 기획전을 선보인다. TV 방송과 모바일 앱을 통해 운영되는 이번 행사에서는 제주 현지 생산자 및 전통 식품업체와 협업한 상품을 중심으로 차별화에 나섰다.대표 상품으로는 5월 수확 시기에 맞춰 선보이는 '어랑진 햇고사리'와 제주양돈농협이 관리한 제주 오겹살 세트가 포함됐다. 또한 다섯 가지 보리를 활용한 '제주 오색 보리김치', 제주 향토 면 제조업체 미도원과 협업한 '제주 메밀면 세트' 등 지역 특색을 살린 간편식 상품군도 함께 편성했다.김성웅 신세계라이브쇼핑 푸드팀 MD는 "지역 생산자와 협업한 산지 기반 상품을 지속 확대해 차별화된 먹거리 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.