“소상공인 온라인 성장 돕겠다” 카페24, ‘AI 홈페이지 빌더’ 서비스 출시

1 0 카페24가 선보인 인공지능(AI) 홈페이지 빌더.

카페24는 소상공인과 중소 사업자(SMB)를 위한 '인공지능(AI) 홈페이지 빌더'를 출시했다고 19일 밝혔다. 해당 서비스는 생성형 AI 기술을 접목한 홈페이지 제작 환경과 결제·고객 관리 등 비즈니스 운영 기능을 하나의 플랫폼에서 지원하는 올인원 홈페이지 솔루션이다.홈페이지는 단순 소개 페이지를 넘어 브랜드 신뢰와 고객 접점을 형성하는 핵심 채널로 자리 잡고 있지만, 소상공인과 중소 사업자에게 디지털 환경을 제대로 갖추는 것은 여전히 쉽지 않다. 실제 중소벤처기업부가 지난 3월 발표한 2024년 기준 소상공인실태조사 결과에 따르면 디지털·스마트 기술을 활용하는 소상공인 비중은 27.2%에 그쳤다.이에 카페24는 홈페이지 구축과 운영에 드는 시간·비용 부담을 줄이고, 더 많은 소상공인과 중소 사업자가 전문적인 온라인 브랜드 환경을 구축할 수 있도록 이번 서비스를 선보였다.AI 홈페이지 빌더는 업종 특성과 운영 목적을 반영한 홈페이지 제작을 지원한다. 여기에는 의료, 교육, 숙박·레저 등 6대 업종에 특화된 전문 템플릿을 제공하며, 사용자는 자신의 비즈니스 성격과 브랜드 분위기에 맞는 스타일을 선택해 홈페이지 제작을 시작할 수 있다.사용자는 원하는 홈페이지 분위기와 운영 목적 등을 자연어로 입력하면 시스템이 이를 반영해 레이아웃·이미지·텍스트 등을 조정하며, 수정이 필요한 영역을 직접 선택한 뒤 원하는 변경 사항을 입력해 해당 부분만 개별적으로 수정하는 기능도 지원한다.홈페이지 구축 이후 운영 단계까지 하나의 플랫폼 안에서 연속성 있게 관리할 수 있다. 통합 어드민에서는 방문자 통계 등 콘텐츠 운영, 온라인 결제(PG 연동) 등 홈페이지 운영 전반에 필요한 기능을 지원한다.요금제는 단일 플랜으로 구성했으며, 신규 사용자는 한 달 무료 체험을 통해 서비스를 미리 이용해 볼 수 있다.이재석 카페24 대표는 "카페24는 전문적인 홈페이지 구축과 운영에 대한 진입 장벽을 낮춰 더 많은 소상공인과 중소 사업자가 온라인 브랜드 경쟁력을 확보할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.