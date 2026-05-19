부동산원, 청렴문화 확산 캠페인…“소신껏 일할 수 있는 환경 조성”

한국부동산원 청렴캠페인 0 이헌욱 한국부동산원 원장이 지난 18일 호남지역본부에서 진행된 반부패·청렴행사에서 발언하고 있다./부동산원

한국부동산원이 임직원들의 청렴의식을 내재화하기 위한 캠페인을 시작했다.부동산원은 지난 18일 호남지역본부에서 이를 위한 '청렴대장정' 캠페인을 진행한다고 19일 밝혔다.이헌욱 원장이 직접 전국 현장을 찾아 직원들과 청렴 가치에 대해 소통하는 부동산원의 자체 프로그램이다.호남지역본부를 시작으로 전국 주요 지역본부와 지사를 순차적으로 방문하며 '새로운 청렴' 가치 확산에 나설 계획이다.이날 행사에서 이헌욱 원장은 현장 실무 직원들의 노고를 격려하는 한편, 올해 반부패 핵심 과제로 추진 중인 '국토균형발전'과 '부동산 소비자 보호 강화'의 중요성을 강조했다. 특히 현장 중심의 청렴 실천과 적극 행정의 필요성을 주문했다.또 금품수수와 부정청탁 같은 전통적인 부패 행위뿐 아니라 행정 오류나 잘못된 관행을 방치하는 '소극행정' 역시 부패의 한 유형으로 규정했다. 이를 예방하기 위한 임직원들의 능동적인 업무 태도도 당부했다.이 원장은 "지역 지사 직원들은 국민과 가장 가까운 현장에서 부동산원의 청렴 수준을 보여주는 얼굴과 같은 존재"라며 "직원들이 소신 있게 일할 수 있는 조직 문화를 조성해 국민 주거 안정과 부동산 소비자 보호라는 목표 달성에 최선을 다하겠다"고 말했다.