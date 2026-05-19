닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사회일반

우유팩에 담긴 “가정폭력은 범죄”…경찰청·남양유업 캠페인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005188

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 05. 19. 12:05

가족 일상 접점 높은 우유팩 활용해 예방 메시지 전달
경찰청, 가정폭력 없는 사회 위한 민간 협업 확대 방침
스크린샷 2026-05-19 095016
/경찰청
경찰청이 남양유업과 손잡고 우유팩을 활용한 가정폭력 예방 캠페인에 나선다. 가정폭력이 단순한 가족 간 갈등이 아니라 생명을 위협하는 강력범죄로 이어질 수 있는 만큼, 일상 속 홍보를 통해 신고를 활성화하겠다는 취지다.

경찰청은 5월 '가정의 달'을 맞아 오는 20일부터 7월 19일까지 남양유업 '1등급 아침에 우유' 900㎖ 제품 우유팩 측면에 가정폭력 예방 메시지를 담아 대국민 홍보를 추진한다고 19일 밝혔다. 해당 제품은 캠페인 기간 2개월 동안 약 140만개가 판매될 예정이다.

우유팩에는 '가족 뒤에 숨은 폭력, 가정폭력은 범죄입니다'라는 문구가 실린다. 경찰청은 남양유업의 사회공헌 사업인 '전 세대를 위한 건강한 동행 캠페인'과 연계해 생활 속 가정폭력 예방 대국민 캠페인을 전개한다.

최근 가정폭력은 말다툼이나 단순 폭행을 넘어 살인 등 강력사건으로 이어지는 사례가 발생하면서 사회적 우려가 커지고 있다. 그러나 가정구성원 간에 발생한다는 특성상 피해자가 외부에 알려지는 것을 꺼려 신고로 이어지지 않는 경우가 적지 않다.

경찰청은 이번 캠페인이 피해자에게는 신고할 수 있는 계기를, 가해자에게는 범죄에 대한 경각심을 주는 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 가족들이 일상적으로 접하는 우유 제품에 메시지를 담아 가정폭력 문제를 생활 공간 안에서 환기하겠다는 것이다.

경찰청 관계자는 "이번 공익 메시지를 통해 가장 안전해야 할 공간에서 발생하는 가정폭력범죄의 위험성을 알리고, 신고 활성화를 통해 국민의 일상이 가정에서부터 더욱 안전해질 수 있도록 노력하겠다"며 "앞으로도 가정폭력 없는 사회를 만들기 위해 다양한 민간 협업을 추진할 계획"이라고 말했다.

설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기