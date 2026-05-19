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“국내 최대 1000평 규모”…유니클로, 명동 재입성 5년만

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이창연 기자

승인 : 2026. 05. 19. 10:33

22일 오픈…전 라인업·브랜드 경험 제공
“명동의 새로운 랜드마크로 거듭날 것”
[사진자료 2] 유니클로 라이프웨어 전 라인업과 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 ‘유니클로 명동점’ 내부 전경
유니클로 명동점 내부 전경./유니클로
유니클로가 서울 명동에 국내 최대 규모의 글로벌 플래그십 스토어를 열고 관광 상권 공략에 나선다.

유니클로는 오는 22일 서울 중구 명동에 '유니클로 명동점'을 오픈한다고 19일 밝혔다. 해당 매장은 지상 3층, 총면적 3254.8㎡(약 1000평) 규모로 조성됐다.

명동점에선 여성·남성·키즈·베이비 등 유니클로의 라이프웨어(LifeWear) 전 라인업을 선보인다. 매장엔 브랜드 정체성을 반영한 인테리어와 함께 제품·공간·서비스를 결합한 체험형 요소도 강화했다.

1층엔 여성·남성 주요 제품과 함께 브랜드 철학을 소개하는 '라이프웨어 매거진 존', 그래픽 티셔츠 라인업인 'UT(유니클로 티셔츠)존'이 마련된다. UT존에선 티셔츠와 토트백을 직접 제작할 수 있는 커스터마이징 서비스 'UTme!(유티미)'를 운영한다.

2층은 여성 및 키즈·베이비 라인업 중심으로 구성됐으며 명동의 풍경과 역사를 담은 사진 작품도 전시된다. 3층엔 남성 라인업과 전 세계 유니클로 주요 매장에서 옷의 선순환을 목적으로 수선과 자수 서비스를 제공하는 '리유니클로 스튜디오'도 운영한다.

유니클로는 명동점 오픈을 기념해 오는 22~25일 일부 인기 제품 할인 행사를 진행한다. 이와 함께 모든 구매 고객에겐 사은품도 증정할 예정이다.

쿠와하라 타카오 에프알엘코리아 공동대표는 "명동점을 통해 한국 고객뿐 아니라 명동을 찾는 전 세계 고객에게 유니클로의 브랜드 경험과 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
이창연 기자

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