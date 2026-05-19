李, 다카이치에 하회탈·한지 가방 선물…안동 맞춤 예우

2026051990123_0_20260519102014252 0 청와대는 19일 이재명 대통령이 방한한 다카이치 사나에 일본 총리 부부를 위해 준비한 선물을 공개했다. 다카이치 총리에게는 안동의 지역적 특색과 화합의 의미를 담은 하회탈 9종, 양국의 우호 관계를 기원하는 달항아리 액자, 조선통신사 시절 교류 품목이었던 한지에서 착안한 한지가죽(닥나무 껍질과 면을 붙여 만든 식물성 가죽) 가방이 전달됐다. /연합뉴스

이재명 대통령이 19일 경북 안동을 찾는 다카이치 사나에 일본 총리를 위해 지역 특색과 한일 교류의 의미를 담은 맞춤형 선물을 준비했다. 지난 1월 이 대통령의 일본 나라현 방문에 대한 답방 성격으로 이뤄지는 안동 회담에 맞춰, 선물에도 '고향 셔틀외교'의 상징성을 담은 것이다.청와대에 따르면 이 대통령은 다카이치 총리에게 안동을 대표하는 하회탈 9종으로 구성된 '하회탈 목조각 액자(제작 류공방)'를 선물한다. 액자프레임은 예화방이 제작했다.하회탈은 화합을 상징하는 안동의 대표 문화유산이다. 청와대는 이를 통해 한일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 의미를 담았다고 설명했다.한지로 만든 가죽 가방과 홍삼도 선물 목록에 포함됐다. 두 선물은 조선통신사 시절 대표 교류 품목이었던 한지와 인삼에서 착안했다. 과거 한일 교류의 역사성을 현재 정상외교의 의미와 연결한 구성이다.백자 액자(제작 성석진)도 준비됐다. 한일 양국에서 소망의 상징으로 여겨지는 달을 형상화한 달항아리 액자로, 양국의 우호와 협력을 바라는 뜻을 담았다.다카이치 총리 배우자에게는 조선통신사 세트와 함께 '눈꽃 기명' 세트(제작 강진명)가 전달될 예정이다.눈꽃 기명은 아연 유약과 은을 활용해 눈꽃 결정 무늬를 구현한 그릇이다. 야마모토 총리 배우자의 고향인 후쿠이현의 설경과 정취를 담아 제작됐다.안동 시민들도 별도의 선물을 준비했다. 국가무형문화재 안동포짜기마을보존회는 다카이치 총리의 건강과 평안을 기원하는 뜻을 담아 안동포로 만든 홑이불을 마련했다. 안동포는 과거 왕실에 진상되던 지역 전통 직물이다.안동하회마을 종친회는 미니 장승 세트를 준비했다. 장승은 잡귀와 질병으로부터 사람들을 지켜주는 수호신 역할을 해온 전통 상징물이다.청와대는 장승이 국민을 지키는 양국 정상의 역할과도 맞닿아 있다는 의미를 담았다고 설명했다.