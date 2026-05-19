삼성 ‘비스포크 AI 패밀리허브’, 美·英 테크 매체서 호평

삼성전자 패밀리허브 냉장고, 美·英서 AI 기반 식재료 관리 기능 호평 받아 (1) 0 삼성전자 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고 라이프스타일 이미지./삼성전자

삼성전자 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고가 미국과 유럽의 테크 매체들로부터 호평을 받고 있다.19일 삼성전자에 따르면 지난 3월 국내 출시한 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 업그레이드된 'AI 비전' 기능을 통해 식품 종류 수에 제한 없이 다양한 신선식품과 가공식품을 인식할 수 있다. 이를 바탕으로 식재료 관리부터 맞춤형 레시피 추천까지 지원하며 차별화된 주방 경험을 제공한다.미국 테크매체 톰스 가이드는 최근 'AI 어워드 2026'를 통해 실용성과 완성도를 갖춘 대표 AI 제품들을 선정했는데, 스마트 홈·가전·보안 분야에 '비스포크 AI 패밀리허브'가 이름을 올렸다. 톰스 가이드는 "'비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고는 삼성 '비전 AI' 기술과 구글의 생성형 AI '제미나이'를 결합해 냉장고 안의 식재료를 더욱 정교하게 인식한다"고 밝혔다.영국 테크매체 T3는 음식물 쓰레기 절감에 도움이 되는 주방용품 9종을 선정하며, 대형 가전 가운데 유일하게 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 포함했다. T3는 "올해 패밀리허브 냉장고는 AI와 카메라 기술을 활용해 음식물 낭비를 줄일 수 있도록 업그레이드됐다"며 "냉장고 내부 카메라가 식재료의 입출고를 인식하고, 각 식품의 사용기한까지 관리해 적절한 시점에 알림을 제공한다"고 소개했다.미국 테크매체 엔가젯은 "'비스포크 AI 패밀리허브'의 식재료 인식 범위가 기존 100여종에서 2000여종으로 대폭 확대됐다"며 "단순한 AI 기능을 넘어 실제 주방에서 유용하게 활용할 수 있는 식재료 관리 솔루션에 가까워졌다"고 평가했다. 또 "사용자는 음성 비서 빅스비를 통해 제품 상태를 문의하거나 원격 점검을 받을 수 있다"며 "수리가 필요한 경우에도 사전에 데이터를 공유해 문제를 더욱 신속하게 해결할 수 있다"고 설명했다.한편 삼성전자는 2016년 '패밀리허브' 냉장고를 처음 선보인 이후, 세계 최대 IT·가전 전시회인 미국 CES에서 올해까지 총 10차례 혁신상을 수상하며 제품 경쟁력을 인정받고 있다.