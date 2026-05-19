“취준생 여기 모여라” 한성자동차, 정비 부문 인재 80명 채용

지난해 채용보다 30명 늘려

채용 확정 후 한달간 교육 예정

메르세데스-벤츠 0 한성자동차 2026년 상반기 AS부문 신입 공개채용 포스터. /한성자동차

메르세데스-벤츠의 공식 파트너 '한성자동차'가 서비스 경쟁력 강화를 위해 AS 부문 신입사원 채용 규모를 확대키로 했다.19일 한성자동차는 자동차 정비 분야 신입 인재 약 80명을 모집한다고 밝혔다. 이는 지난해보다 30명 늘어난 규모다. 업계에서는 서비스센터 확충과 함께 애프터서비스(AS) 역량 강화를 위한 선제적 인재 확보로 보고 있다.채용 부문은 차량 점검·정비를 담당하는 '일반 정비 테크니션'과 고객 상담 및 서비스 입고 과정을 지원하는 '서비스 어드바이저'다.입사자는 서울 성동서비스센터 내 AS아카데미에서 한 달간 교육을 받는다. 교육 과정에서는 차량 정비 기본 역량과 서비스 프로세스 관련 실무 교육이 진행된다.채용 접수는 오는 23일까지 진행된다. 대상은 내년 상반기 졸업 예정자와 자동차 관련 학과 졸업자, 자동차 정비 및 고객 응대 분야에 관심 있는 지원자다.1985년 설립된 한성자동차는 전국 19개 전시장과 18개 서비스센터, 7개 인증 중고차 전시장을 운영 중이다. 최근 메르세데스-벤츠의 '리테일 오브 더 퓨처' 전략에 맞춰 서비스센터 확대 등 투자를 이어가고 있다.김마르코 대표는 "우수 인재에 대한 지속적인 투자가 프리미엄 서비스 경쟁력의 핵심"이라며 "체계적인 교육과 성장 기회를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 서비스 역량을 강화하겠다"고 말했다.