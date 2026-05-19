6만명 몰린 ‘모두의 창업’…AI·청년이 이끈 창업 열풍

중기부, 39세 이하 청년층 68% 육박

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중소벤처기업부가 추진한 대국민 창업 공모전 '모두의 창업 프로젝트'에 역대 최대 규모인 6만2944명이 신청했다.중기부는 지난 3월 26일부터 5월 15일까지 진행된 접수 결과, 일반·기술 트랙 5만1907명, 로컬 트랙 1만1037명이 각각 신청했다고 19일 밝혔다. 공식 플랫폼 누적 접속자는 141만 명을 돌파했으며, 분당 19.5명이 접속했다.전체 신청자 중 39세 이하 청년 도전자가 4만2798명으로 전체의 68%를 차지했다. 연령대 또한 9세 최연소 신청자부터 90세 최연장자까지 전 세대를 아울렀으며, 540명의 외국인도 신청서를 냈다.전체 신청자 중 지방 신청자는 53.4%(3만3628명)로 절반을 넘어섰다. 이는 올해 예비창업패키지의 지역 신청자 비중(30.0%)보다 23.4%포인트 높은 수치다. 특히 로컬 트랙의 경우 지역 신청 비중이 69.4%에 달했다.분야별로는 일반·기술 트랙에서 정보기술(IT) 분야(28.4%)가 가장 많았고, 라이프스타일(21.9%), 교육(7.9%)이 뒤를 이었다. 로컬 트랙은 생활 분야(64.1%)와 F&B(연구개발) 분야(27.1%)가 주를 이뤘다.특히 전 산업 분야에 걸친 '인공지능(AI)' 확산 흐름이 뚜렷했다. 일반·기술 트랙 도전신청서 중 AI 키워드가 포함된 아이디어는 총 1만5339건으로 전체의 29.6%를 차지했다. 핵심 키워드 분석 결과에서도 일반·기술 트랙은 'AI(38%)', '자동(9.3%)', '데이터(8.1%)' 순으로 높게 나타났으며, 로컬 트랙은 '브랜드(11.1%)', '공간(8.1%)', '관광(6.8%)' 등이 주요 키워드로 꼽혔다.도전자 대상 인식조사 결과, '창업은 진입장벽이 높다'는 부정적 인식이 프로젝트 인지 전 64%에서 인지 후 33.1%로 절반 가까이 감소한 반면, '창업 도전 의향'은 67.2%에서 89.5%로 크게 증가했다.중기부는 접수된 6만 개의 아이디어를 전문가 검증을 거쳐 오는 6월 중 5000명의 창업인재로 최종 선발할 예정이다. 선정된 이들에게는 AI 솔루션, 그래픽 처리 장치(GPU), 규제 스크리닝 등 체계적인 지원이 제공된다. 탈락한 5만7000명의 도전자에게도 '재도전 멘토링'을 제공하고 지역별 선배 창업자 네트워킹을 확대한다.