NH농협은행, NH투증·연세대와 ‘농심천심 실천 확산’ 업무협약

농심천심 실천 맞손…협동조합 가치 교육 협력

사진1 (14) 0 강태영 NH농협은행장(왼쪽)이 18일 서울 서대문구 연세대학교 경영관에서 열린 업무협약식에 참석해 허대식 연세대 경영대학장(가운데), 김석찬 NH투자증권 부사장과 함께 기념촬영을 하고 있다./NH농협은행

NH농협은행이 NH투자증권, 연세대와 함께 농업의 가치 및 협동조합 정신을 알리기 위한 협력에 나선다.NH농협은행은 지난 18일 서울 서대문구 연세대 경영관에서 NH투자증권, 연세대 경영대학과 '농심천심 실천 및 협동의 가치 확산'을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.이번 협약은 범농협 차원에서 추진 중인 '농심천심' 운동과 연계해 마련됐다. 대학과 금융기관이 협력해 농업·농촌의 지속가능성을 알리고, 동시에 협동조합의 사회적 가치를 미래 세대와 공유하겠다는 취지다.세 기관은 협약 내용에 따라 우리 쌀 소비 촉진과 농업 가치 확산, 협동조합 가치 확산을 위한 경영대학 교육과정 협력, ESG·기업윤리 연구센터를 통한 연구 활동 지원 등에 나선다. 또 청년들의 건강한 식습관 형성을 돕기 위한 점심나눔 프로젝트도 함께 추진할 계획이다.이날 협약식 이후에는 연세대 총장실에서 발전기금 전달식도 진행됐다. 농협은행은 연세대 경영대학의 교육·연구 역량 강화와 ESG·기업윤리 분야 연구 활성화를 위한 발전기금을 전달했다.강태영 행장은 "이번 협약은 농업의 지속 가능성과 협동의 가치를 미래 세대와 공유하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 대학과의 협력을 통해 사회적 가치 확산과 청년 인재 육성을 적극 지원할 것"이라고 말했다.