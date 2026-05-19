제주항공 ‘제로베이스원’ 컴백 이벤트…‘글로벌 팬덤’ 공략

미니 6집 화보 래핑 항공기 운영

6월9일부터 3개월 간 국제노선 적용

팬클럽 '제로즈' 공략 이벤트 마련

제주항공, 제로베이스원과 상승 기류 타다 (제로베이스원 탑승권) 0 제주항공이 제공하는 제로베이스원 탑승권./제주항공

제주항공이 글로벌 팬덤을 보유한 아티스트 '제로베이스원'(ZEROBASEONE)의 컴백을 기념해 특별 이벤트를 진행한다.19일 제주항공은 다음달 9일부터 3개월간 국제노선을 대상으로 '제로베이스원 래핑 항공기' 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 해당 항공기에는 제로베이스원 미니 6집 '어센드-'의 화보 이미지가 적용된다.제주항공은 '제로베이스원' 래핑 항공기' 컬래버를 기념해 약 2개월간 한정 수량으로 인천발 국제선 모든 노선에서 카운터 탑승수속을 하는 승객에게 제로베이스원 이미지가 담긴 탑승권을 제공한다.제주항공은 제로베이스원의 팬클럽 '제로즈'를 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 오는 5월 31일까지 제주항공 홈페이지와 앱을 통해 제로베이스원의 미니 6집 타이틀곡 '톱 5'(TOP5) 음원 다운로드 및 댓글 참여 후 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 인천~도쿄(나리타) 왕복 항공권, 제로베이스원 친필 사인 CD, 제로베이스원 6집 미니 앨범 어센드-(Ascend-) 포토 세트 등 다양한 경품을 제공한다.아울러 대만, 홍콩 등 글로벌 팬덤을 위한 혜택을 준비했다. 제주항공은 글로벌 홈페이지를 통해 신규 회원 가입 시 추첨을 통해 한국행 항공권, 제로베이스원 친필 사인 CD, 포토 세트 등을 증정할 예정이다. 자세한 이벤트 참여 내용은 제주항공의 글로벌 홈페이지에서 확인할 수 있다.