닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 보험

교보생명, 고객 수요 발맞춰 서비스 고도화…‘선택과 집중’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260519010005436

글자크기

닫기

정채현 기자

승인 : 2026. 05. 19. 18:03

마이데이터 내 일부 서비스, 고도화 후 재출시 예정
교보생명-SBI저축은행 간 시너지 극대화에 집중
2025111401001306700077801
교보생명 본사 전경./교보생명
교보생명이 사업 전반 고도화에 속도를 내고 있다. 올해 보험상품 다변화와 서비스 재편, 통합앱을 통한 디지털전환(DX) 등 다양한 과제를 추진한다.

19일 보험업계에 따르면 교보생명은 최근 일부 서비스들을 시장 수요에 맞춰 고도화 및 재편에 나서기로 했다. 마이데이터 서비스 내 이용이 적은 서비스를 재편해 재출시할 예정이다. 서비스들을 한 곳으로 모아 통합 앱을 더욱 활성화하겠다는 구상이다.

교보생명은 지난해 통합앱에 흩어져 있던 걷기, 마음건강, 건강상태 분석 기능을 하나로 통합해 이용자가 한 곳에서 편리하게 건강관리를 할 수 있도록 '건강 관리·분석 서비스'를 고도화했다. 이용자의 보험 데이터와 연계해 질병 발병 시 예상 보장금액을 안내하고 전문 상담으로 연결해주는 등 단순한 기록 관리를 넘어 자체적인 건강관리 시스템을 구축했다. 다만 상대적으로 수요가 적은 자산관리 부문 '부동산·차량 시세조회 서비스' 재편에 들어갈 것으로 알려졌는데, 사업 포트폴리오 효율화에 나선 것으로 풀이된다.

또 교보생명은 올해 기존 보험 사업과 SBI저축은행 사업 간의 시너지 극대화에 집중할 전망이다. 교보생명은 금융지주사 전환을 앞두고 지난달 SBI저축은행 인수를 완수했다. 이번 인수를 통해 교보생명은 '수신' 기능을 확보하고, SBI저축은행은 교보생명의 보험 가입자를 활용해 고객 접점을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

교보생명은 이 같은 과제들을 바탕으로 1분기에 이어 올해 견조한 실적을 이어갈 방침이다. 교보생명은 보장성보험 판매 확대와 투자손익 성장세에 힘입어 별도기준 당기순이익 3301억원을 기록했다. 전년 동기 대비 4.7% 늘어난 수치다. 연결 기준 지배기업 소유주 지분 순이익은 4587억원으로 지난해 같은 기간보다 60.7% 급증했다.

보험부문과 투자부문도 모두 선방했다. 같은기간 보험손익은 13.3% 증가한 1848억원, 투자손익은 7.1% 늘어 2594억원을 기록했다.

본업에서 실적이 개선된 건 고령자·유병자를 위한 건강보험과 암·간병보험 등 고객 수요에 맞춘 상품을 출시하며 상품경쟁력을 강화한 결과다. 1분기 신계약 보험계약마진(CSM)도 전년 동기 대비 61.6% 증가한 4159억원을 달성했다.

투자손익은 금리 변동에 맞춰 장·단기 채권을 빠르게 갈아타고, 안전성이 높은 우량 자산을 미리 확보한 덕분에 증가한 것으로 분석된다.

교보생명 관계자는 "보험본업의 성장과 선제적 자산운용 전략 등이 순이익 증가로 이어졌다"며 "고객 수요에 맞는 상품과 서비스를 발빠르게 출시할 계획"이라고 밝혔다.
정채현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李·다카이치, 안동서 정상회담…첫 ‘고향 셔틀외교’로 경제안보 띄운다

트럼프, 중동 우방 요청에 이란 공격 보류…협상 결렬 시 대규모 타격 경고

공포탄 들고 휴가 나온 해병대원, 소지품검사망도 뚫었다

별사랑 “소중한 생명 찾아와”…은가은·강혜연 축하 인사

[단독] 경찰 內 덩치 키우는 국제협력…전문 역량 지속 강화해야

고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

21세기 대군부인 중국식 다도 논란까지…“왕실에서 왜 차판에 물 버리나” 비판 확산

지금 뜨는 뉴스

“천세”로 대중이 뿔났다…대군부인 씁쓸한 ‘사과 엔딩’

연휴에 또 어딜 가나…가정의 달 5월, 함께 즐길 곳으로!

“소아비만, 크면 빠진다는 말이 가장 위험”…송경철 교수의 경고

이유없이 긁적긁적…원인 모를 가려움증 잡으려면

성수에 문 연 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’…전세계 5번째