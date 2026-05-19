고향에서 다카이치 맞이한 李 “시골 소도시까지 오시느라 고생하셨다”

안동에서 다시 만난 한일 정상 0 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 정상회담장인 경북 안동 한 호텔에서 악수하고 있다. /연합뉴스

"이 시골 소도시까지 오시느라고 너무 고생하셨습니다."이재명 대통령이 19일 방한한 다카이치 사나에 일본 총리를 맞으며 한일정상회담 일정을 시작했다.다카이치 총리는 이날 정오께 대구공항에 도착했고 한시간여 이후 한일 정상회담이 열리는 안동 시내 한 호텔에 도착했다.이 대통령은 다카이치 총리를 호텔 입구에서 직접 영접하며 환대했다.이 대통령은 다카이치 총리와 악수하며 "제가 어젯밤부터 기다리고 있었다"고 말했다.지난 1월 이 대통령이 정상회담을 위해 일본 나라현을 찾았을 때 다카이치 총리가 직접 호텔 앞에서 영접한 점을 고려한 행보로 보인다.다카이치 총리의 이번 방한은 공식 방문이지만 청와대는 호텔 현관 좌우에 기수단 12명을 배치해 국빈 방한에 준하는 예우를 했다.두 정상은 이날 소인수 및 확대 정상회담를 한 뒤 공동언론발표, 만찬, 친교일정 등을 소화한다.이 대통령은 이날 회색 수트에 하늘색 넥타이를 착용했다.청와대는 "다카이치 총리가 자주 입는 푸른색계열의 타이를 착용해 존중의 의미를 담았다"며 "셔틀외교라는 특별한 의미를 담아 조금 더 친근한 느낌을 주는 스카이블루 타이를 선택했다. 여기에 존중과 신뢰의 의미까지 담았다"고 설명했다.