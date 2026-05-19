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사회

[포토]윤호중 장관, 한홍구 국가기록관리위원장 위촉장 수여

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 19. 16:36

윤호중 행정안전부 장관이 19일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가기록관리 위원회 위촉식 및 정기회의에서 한홍구 국가기록관리위원회 위원장에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.
박성일 기자

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