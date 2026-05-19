우버, 배달의민족 모회사 DH 최대주주 됐다…네이버 컨소시엄 가능성 주목

DH 지분 19.5% 확보…네이버 연합 가능성까지 부상

clip20260519182259 0 우버 로고./연합뉴스

우버가 배달의민족 모회사인 딜리버리히어로(DH)의 지분을 추가 취득하며 최대주주 자리에 올랐다.DH는 18일(현지시간) 공시를 통해 우버가 주식 및 금융상품 추가 매입으로 발행 주식 19.5%를 확보했으며, 5.6%를 추가 취득할 수 있는 옵션도 보유하게 됐다고 밝혔다. 우버는 지난 4월 구(舊) 최대주주 프로서스(Prosus)로부터 2억 7000만 유로(약 569억원)에 지분 7%를 사들인 데 이어 두 달 만에 지분율을 19.5%까지 끌어올렸다.업계에서는 이번 투자를 유럽 배달 시장에서 도어대시(DoorDash)-볼트 연합과의 경쟁에 대응하기 위한 포석으로 보고 있다. 아시아·유럽·중동 등 65개국에서 서비스를 운영하는 DH의 네트워크가 전략적 자산이 될 수 있다는 분석이다.다만 경영권 인수로 이어질 가능성은 낮다는 게 대체적인 시각이다. 우버는 공시에서 "향후 12개월 내 의결권을 추가 취득하거나 주식을 처분할 수 있으나, 현재로선 의결권 30% 이상을 확보할 의도가 없다"고 밝혔다.시장의 관심은 네이버의 행보로 쏠린다. 업계에서는 우버·네이버 컨소시엄이 배달의민족 지분 인수를 검토 중이라는 관측이 나왔다. 이에 네이버는 19일 해명 공시를 내고 "사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토 중이나 현재 구체적으로 결정된 바는 없다"고 강조했다.만약 우버·네이버 연합이 배민 인수에 나설 경우 공정거래위원회의 기업결합 심사를 거쳐야 한다는 점은 변수로 꼽힌다.