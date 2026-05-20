장동혁, 공식 선거운동 첫 일정 대전·충남 검토

국민의힘 중앙선대위-10 0 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 20일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작되는 21일 첫 공식 일정으로 대전·충남 방문을 고려하고 있다. 국민의힘은 충청권이 전국 선거의 확장성과 지역 균형 발전의 상징성을 가진 지역이라는 점을 강조하며 이번 지방선거를 전국 단위 선거로 이끌겠다는 의지를 드러냈다.박성훈 중앙선거대책위원회 공보단장은 20일 선대위 회의를 마친 후 기자들과 만나 "장 대표는 공식일정으로 대전·충남을 최우선으로 고려하고 있다"고 밝혔다.박 단장은 "대전·충남은 그동안 전국 선거의 확장성을 보여줄 수 있는 지역으로 평가받았다"며 "이번 선거를 단순한 지역 선거를 넘어 중앙당이 중심이 되는 전국 단위의 선거를 이끌어가기 위한 메시지의 일관성 보여주고, 전국 선거를 승리로 이끌기 위한 국민의힘의 의지가 담겨있다"고 설명했다.이어 "지방선거에서는 지역 균형 발전이 매우 중요한 이슈"라며 "충청은 영·호남과 수도권 어디에도 치우치지 않는 지역 선거의 상징성을 가지고 있고, 그동안 충청이 전국 단위 선거에서 캐스팅보트 역할을 했다"고 했다.또 "여당이 대전·충남 지역 특별법에 대해 반대하고 있다는 점에 대한 비판 의미도 담겨 있다"고 말했다.한편 국민의힘은 '공명선거 안심투표 위원회'를 설치 하기로 했다. 위원장은 신동욱 최고위원이 맡는다. 박 단장은 "국민의힘 지지층 사이에서 투표 관리에 대한 불안감이 있는 것이 사실"이라며 "본 투표와 사전투표 관리를 국민의힘이 나서서 철저하게 지켜나겠다는 의지를 담았다"고 했다.