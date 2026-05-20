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[1보] 삼성전자 노사 합의 결렬…노조 “예정대로 총파업 돌입”

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이지선 기자

승인 : 2026. 05. 20. 11:56

삼성전자 노조 총파업을 바라보는 시선<YONHAP NO-2915>
삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막(오른쪽)과 파업을 반대하는 시민단체의 손팻말이 걸려 있다. /연합
삼성전자 노사가 20일 총파업 예고일 직전까지 협의를 이어갔으나 결국 입장차를 좁히지 못하고 협상이 결렬됐다.
이지선 기자

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