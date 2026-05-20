[1보] 삼성전자 노사 합의 결렬…노조 “예정대로 총파업 돌입”

삼성전자 노조 총파업을 바라보는 시선<YONHAP NO-2915> 0 삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막(오른쪽)과 파업을 반대하는 시민단체의 손팻말이 걸려 있다. /연합