“럭셔리 감각↑” 벤틀리, 벤테이가 샬레 에디션 공개

벤테이가 0 벤틀리 벤테이가 EWB 샬레 에디션./벤틀리 모터스

벤틀리모터스가 럭셔리 라이프스타일 인플루언서 '크슈타트 가이'와 협업한 한정판 비스포크 모델 '벤테이가 EWB 샬레 에디션'을 공개했다고 20일 밝혔다.크슈타트 가이는 상류 사회의 럭셔리 라이프스타일을 예리하고 풍자적인 코미디로 재해석하는 인플루언서다. 세계 각지의 비즈니스 리더와 셀러브리티, 왕족을 비롯해 170만명 이상의 인스타그램 팔로워들에게 럭셔리 감각을 소개하고 있다.이번 모델은 벤틀리의 맞춤 제작 전담 부서인 뮬리너가 제작한 스페셜 에디션으로, 스위스 알프스 지역 고급 숙소인 샬레에서 영감을 받아 개발됐다. 벤테이가 장축 아주르 모델을 기반으로 알파인 라이프스타일 감성과 절제된 고급감을 강조한 것이 특징이다.샬레 에디션의 비스포크 인테리어는 전통 목조 구조의 샬레를 그대로 옮겨온 듯한 분위기로 구성한다. 네 개의 컴포트 시트와 리어 센터 콘솔을 적용했다.전면부 베니어에는 레이저 에칭으로 크슈타트 가이의 엠블럼과 샬레를 형상화한 그래픽을 각인했다. 스위스 헤리티지와 라이프스타일을 상징하는 알파인플라워 디자인 자수가 헤드레스트와 쿠션에 새겨졌다.샬레 에디션의 외관은 라이트 튜더 그레이 컬러로 마감한다. 보디킷에는 파이어글로우 컬러의 핀스트라이프 포인트가 적용됐다.샬레 에디션은 벤틀리 뮬리너를 통해 주문 가능하다.휴고 알 치즐렛 벤틀리 뮬리너 리드 디자이너는 "샬레 에디션을 통해 구현하고자 하는 라이프스타일에 대한 뚜렷한 비전을 지니고 있다"며 "샬레 에디션은 노골적인 표현보다 조용히 자신감을 드러내는 장인정신, 소재, 분위기를 중시한다"고 말했다.