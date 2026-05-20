렉서스 커넥트투, 방문객 400만명 돌파

400만 번째 방문객 40만 포인트 증정

세레머니 현장 고객 전원 스페셜 메뉴 쿠폰 제공

[사진 자료] 렉서스 커넥트투, 방문객 400만 명 돌파 기념 고객 감사 세레머니 진행 0 커넥트투 방문객 400만 명 돌파 기념 고객 감사 세레머니에 참석한 이병진 렉서스코리아 부사장(왼쪽), 400만 번째 고객 박준수 씨 / 제공= 렉서스코리아

렉서스 브랜드의 복합문화공간 커넥트투가 누적 방문객 400만명을 달성했다. 2014년 10월 서울 잠실 롯데월드몰에 처음 오픈한 커넥트투는 '사람과 사람', '사람과 자동차', '기업과 사회'를 연결하는 아름답고 세련된 만남의 장으로 시작됐다.20일 렉서스코리아에 따르면 커넥트투는 차량 전시·시승은 물론 다양한 라이프스타일과 오모테나시(환대) 철학을 경험할 수 있는 복합문화공간으로 운영되어 왔다. 오픈 이후 약 11년 만에 누적 방문객 400만 명을 달성하며 렉서스를 대표하는 브랜드 복합문화공간으로 자리매김했다.400만번째 방문객 박준수 씨는 렉서스 NX 350h 고객으로 "직원분들의 세심한 응대와 친절한 서비스 덕분에 방문할 때마다 좋은 기억으로 남아 있다"며 "특히 드립 커피의 맛과 퀄리티는 물론 오너 전용 공간인 '오너스 라운지'에서 편안하고 프라이빗한 시간을 보낼 수 있었다"고 소감을 전했다. 렉서스코리아는 감사의 의미를 담아 커넥트투 매장에서 사용할 수 있는 40만 그린 포인트를 전달했다.또한 세레머니 당일 커넥트투 이용 고객 전원에게는 '제주 한라산 크로와상' 무료 쿠폰을 증정하며 400만 명 방문 달성의 의미를 함께 나눴다. 제주 한라산 크로와상은 마스터 드라이버 '모리조'가 추천한 커넥트투의 스페셜 메뉴로 지속 가능한 농업을 실천하는 렉서스 영파머스 오재성 농부의 감귤잼을 더해 완성한 디저트다.이병진 렉서스코리아 부사장은 "커넥트투 누적 방문객 400만명 달성을 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 렉서스만의 오모테나시 철학을 바탕으로 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 프로그램과 세심한 서비스를 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 감동을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.한편 커넥트투에서는 플래그십 SUV LX 700h와 플러그인 하이브리드 SUV RX 450h+ 등 다양한 전동화 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다. 또한 매주 목요일부터 일요일까지 렉서스 전동화 모델을 최대 6시간 동안 자유롭게 시승할 수 있는 '드라이빙 익스피리언스' 프로그램을 커넥트투 네이버 예약을 통해 운영하고 있다.