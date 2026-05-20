현대로템, 동반성장 노사 미래전략 TFT 출범

노사 협력 체계 강화

미래 변화 대응 위한 개선 활동

단체교섭 합리화 추진

현대로템_동반성장 노사미래전략TFT 0 김익수(오른쪽) 현대로템 경영지원본부장과 남봉희 전국금속노동조합 현대로템 지회장이 19일 현대로템 창원공장에서 열린 동반성장 노사미래전략TFT 발족식에서 기념촬영을 하고 있다. / 제공=현대로템

현대로템은 전날 경남 창원특례시에 있는 창원공장에서 '동반성장 노사미래전략 태스크포스팀(TFT)'을 발족했다고 20일 밝혔다. 이번 TFT는 최근 급변하는 산업 환경과 노동시장 변화에 따라 노사갈등이 산업계 주요 변수로 떠오른 상황에서 협력적 노사관계를 구축하기 위해 발족됐다.현대로템 노사는 지속 가능한 협력 체계 강화 필요성에 깊이 공감하고 중장기적 관점의 노사 관계 로드맵을 수립하기로 했다. 이를 통해 기업 경쟁력 강화와 국가 경제 발전에 기여하고 미래 변화에 선제적으로 대응한다는 방침이다.TFT는 노사 공동 선언을 기반으로 상생형 노사 협력 모델을 구축하는 동시에 단체교섭 효율성 제고를 위한 변화 활동에 집중한다. 현장과의 소통을 강화하고 미래 과제를 공동으로 도출해 실행한다는 계획이다. 이를 위해 운영체계 전반을 점검하고 비효율적인 요소 정비와 미래 지향적 제도 개선을 추진한다.특히 임금체계·복리후생·근무환경 등 주요 단체교섭 의제에 대해 사전 협의와 체계적인 논의를 강화함으로써 불필요한 갈등을 줄이고 실질적인 합의를 도출하는데 속도가 붙을 것으로 기대된다. TFT 운영으로 단체교섭 혁신 사례를 축적하고 노사 간 신뢰를 바탕으로 기업 경쟁력과 구성원 만족도를 높여 나가겠다는 구상이다.TFT는 노사 공동 선언문 발표를 시작으로 본격적인 운영에 들어간다. 선언문에는 고용안정과 상생의 가치 실현, 안전 최우선 원칙의 확립, 미래지향적 제도개선 추진, 지속가능 성장 동력 확보 등 4개 사항이 포함됐다. 22일에는 타운홀 미팅을 열고 디펜스솔루션·레일솔루션· 에코플랜트 등 각 사업본부별 미래 비전을 공유한다.현대로템 관계자는 "이번 TFT는 단순한 협의체를 넘어 노사가 공동으로 미래 과제를 발굴하고 실행하는 상징적인 협력 모델이 될 것"이라며 "상생 기반의 노사 관계를 통해 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 확보에 기여하겠다"고 말했다.