닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

중동전쟁에 車 업계 휘청…지난달 수출액 5.5% 감소한 61.7억달러

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260520010005787

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 05. 20. 12:55

산업부, 4월 자동차 산업동향 발표
중동서 38.7% 줄어 가장 큰 폭 하락
현대차 울산공장
울산항에서 선적을 기다리는 현대차
지난달 우리나라의 자동차 수출액이 중동전쟁 등의 영향으로 5.5% 감소한 61억7000만달러를 기록한 것으로 나타났다.

20일 산업통상부가 발표한 4월 자동차 산업동향에 따르면 지난달 자동차 수출은 지난해 동월 대비 5.5% 줄어 61억7000만달러로 집계됐다.

지역별로 북미(+2.4%), 중남미(+23.7%), 오세아니아(+20.1%) 등이 증가했지만, 중동지역에서 38.7% 줄어들며 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. EU와 아시아 역시 각각 13.1%, 31.7% 줄었다.

하지만 전기차와 하이브리드차를 중심으로 친환경차 수출 성장세는 지속돼 전년 동월 대비 13.5% 증가한 25억2000만달러를 기록했다.

판매 대수 기준으로는 24만5000대를 기록했다. 생산은 6.1% 감소한 36만2000대를 기록하였다. 한국지엠(+15.4%), KG모빌리티(+8.6%), 기아(+0.5%)의 생산은 증가했지만, 현대차(-16.2%), 르노코리아(-32.3%) 등의 생산은 줄었다.

일부 부품 공급망 이슈와 주요 차종의 신차 및 페이스리프트 모델 출시를 앞둔 대기 수요의 영향으로 분석된다. 다만, 공급망 이슈로 인한 생산차질은 6월부터 정상화 될 것으로 예상된다.

아울러 내수는 0.7% 증가한 15만2000대를 기록했다. 국산차는 기아(+7.9%)의 판매가 증가했고, 일부 수입차의 판매도 전기차 중심으로 확대됐다.

특히, 전체 내수 판매 중 친환경차는 9만1000대로 전체 판매의 약 60%를 차지해 자동차 산업의 친환경차 전환 흐름이 가속화되는 것으로 나타났다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기