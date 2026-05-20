동국제약, 혈행·뼈·영양 겨냥 건강기능식품 3종 출시

오메가3·칼슘·멀티비타민 제품 구성

하루 1알 간편 섭취…개별 포장 적용

유럽산 원료 적용한 프리미엄 건기식

[동국제약 사진자료]국민건강 프로젝트 신제품 3종 0 (왼쪽부터) 동국 초임계 알티지 오메가3, 동국 칼마디, 동국 멀티비타민 미네랄./동국제약

동국제약이 혈행 관리부터 뼈 건강, 비타민 보충까지 일상 속 건강 고민을 겨냥한 건강기능식품(건기식) 3종을 새롭게 선보였다.동국제약은 '동국 초임계 알티지 오메가3', '동국 칼마디', '동국 멀티비타민 미네랄' 등 국민건강 프로젝트 신제품 3종을 출시했다고 20일 밝혔다. 세 제품 모두 식품의약품안전처(식약처)로부터 기능성을 인정받은 건기식으로, 하루 한 번 간편하게 섭취할 수 있도록 개별 포장 형태로 제작됐다.'동국 초임계 알티지 오메가3'는 순도와 흡수율을 높인 rTG형 프리미엄 오메가3다. rTG형은 오메가3 지방산을 정제·농축한 뒤 음식 속 지방과 유사한 구조로 재배열한 형태로, 흡수 효율을 개선시킨다. 또한 50도 이하 저온 환경에서 원료를 추출·정제하는 초임계 공법이 적용됐고, 이를 통해 불순물과 포화지방산 함량을 낮췄다. 원료는 스페인 SOLUTEX사의 품질 검사를 거친 오메가3를 사용했고, EPA 및 DHA 함유 유지 600㎎을 담아 혈중 중성지질 개선과 혈행, 눈 건강 유지에 도움을 줄 수 있다.'동국 칼마디'는 뼈 건강을 위한 복합기능성 제품이다. 소화와 흡수가 용이한 식물성 해조칼슘을 주원료로 사용했으며, 칼슘과 마그네슘을 2:1 비율로 배합해 균형 잡힌 섭취가 가능하다. 여기에 칼슘 흡수를 돕는 활성형 비타민D3 10㎍을 1일 영양성분기준치 100% 수준으로 함유해 뼈 건강 관리를 보다 체계적으로 지원한다.'동국 멀티비타민 미네랄'은 비타민 13종과 미네랄 9종을 한 알에 담은 올인원 제품이다. 비타민 전 종류를 1일 영양성분기준치 100% 수준으로 함유했고, 마그네슘, 크롬, 철 등 미네랄 9종도 함께 담았다. 비타민 B군은 독일산, 비타민 A·D·K는 스위스산, 비오틴은 프랑스산 등 주요 원료를 유럽산 프리미엄 원료로 구성한 점도 특징이다.동국제약 관계자는 "혈행 관리와 뼈 건강, 비타민·미네랄 보충 등 소비자들의 주요 건강 관리 수요를 반영해 신제품 3종을 선보였다"며 "바쁜 일상 속에서도 시간에 구애받지 않고 하루 한 알로 간편하게 섭취할 수 있도록 구성했다"고 말했다. 이어 "앞으로도 소비자들이 보다 손쉽게 건강을 챙길 수 있는 다양한 건강기능식품을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.