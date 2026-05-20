기품원, LACP 스포트라이트 어워드 지속가능경영보고서 ‘대상’

전 분야 대상 종합평가, 1500개 출품작 중 11위

참고자료 이미지 0 국방기술품질원이 19일 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025·2026 스포트라이트 어워드' 지속가능경영보고서 부문에서 부문 최고상인 대상을 수상했다고 밝혔다. /국방기술품질원

국방기술품질원이 19일 미국커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025·2026 스포트라이트 어워드' 지속가능경영보고서 부문에서 부문 최고상인 대상을 수상했다고 밝혔다.기품원의 '2025 지속가능경영보고서'는 내용·시각 구성, 창의성, 전략력 등 주요 평가 항목에서 99점(100점 만점)을 획득했다. 전 분야 출품작을 대상으로 한 종합 평가에선 전 세계 10개국 1500여 개 출품작 중 상위 11위의 성적을 올렸다.지난 1월 기관 최초로 발간한 보고서를 통해 기품원은 지속가능경영 청사진과 국방 품질·신뢰성 전문연구기관으로서의 역할을 체계적으로 제시한 부분이 높게 평가받았다고 설명했다. 특히 품질·신뢰성 연구, 방산수출 지원, 공급망 관리, 첨단기술 대응 등 기관 고유 임무와 지속가능경영 가치를 연계해 '지속가능 국방 생태계 구축'이라는 방향성을 제시한 점에서 주목받았다고 전했다.신상범 기품원장은 "이번 수상은 기품원의 지속가능경영 노력과 투명한 정보공개 성과를 국제적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 국방 품질·신뢰성 전문연구기관으로서 국제적 기준에 부합하는 지속가능경영을 지속 추진하고 이해관계자와의 소통을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.한편 LACP 스포트라이트 어워드는 미국 커뮤니케이션 전문기관인 LACP가 매년 주관하는 국제적 권위를 지닌 평가로 알려져 있다. 전 세계 기업·공공기관·비영리 기관 등이 발간한 지속가능경영보고서와 연차보고서 등 소통 성과물을 종합 평가해 시상하고 있다.