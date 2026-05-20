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선문대 ‘Hospitality 선언식’ 개최…글로벌 관광산업 인재양성

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아산 이신학 기자

승인 : 2026. 05. 20. 16:29

순천향대학교 '선배들의 취업 스포일러' 진행모습
순천향대 대학일자리플러스센터가 개최한 '선배들의 취업 스포일러' 현직자 멘토링에서 졸업생 선배들이 재학생들과 취업 경험을 공유하고 있다.
선문대학교 재학생과 교수진 함께 참여해 관광·호텔산업 핵심 가치인 Hospitality 정신을 공유하는 자리를 가져 관심을 모았다.

20일 선문대에 따르면 관광호텔경영학과는 이날 본관 619호에서 '2026 Hospitality 선언식'을 개최하고 서비스 마인드와 공동체 의식을 강화했다.

이 선언식은 관광·호텔산업 분야 미래 인재로 성장할 학생들이 Hospitality 정신과 서비스 마인드를 함께 다짐하고, 학과가 추구하는 인재상과 교육철학을 공유하기 위해 마련됐다.

특히 학생 중심 Hospitality 교육문화 정착을 위해 학과 차원에서 진행된 행사로 의미를 더했다.

학생들은 Hospitality 선언문 낭독을 통해 관광·호텔산업 종사자로서 갖추어야 할 친절과 배려, 고객 중심 서비스 정신의 중요성을 함께 되새기며 전공에 대한 자긍심과 공동체 의식을 높이는 시간을 가졌다.

문성제 총장은 "관광과 호텔산업은 결국 사람의 마음을 움직이는 산업"이라며 "오늘 함께 선언한 Hospitality 정신이 앞으로 학생들의 경쟁력이자 가장 큰 자산이 되길 바란다"고 말했다. 그러면서 "선문대 관광호텔경영학과 학생들이 글로벌 관광산업을 이끄는 따뜻한 리더로 성장하길 기대한다"고 격려했다.

이어 진행된 명찰 수여식은 학생들에게 학과 구성원으로서의 소속감과 책임감을 부여하는 의미 있는 시간으로 마련됐다.

김난영 학과장은 "Hospitality는 단순한 서비스 기술이 아니라 사람을 존중하고 배려하는 마음에서 시작되는 가장 중요한 가치"라며 "이번 선언식이 학생들에게 관광·호텔산업 전문가로 성장하기 위한 첫걸음이자 서로를 존중하며 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

행사 사회를 맡은 황성민 학생과 이샛별 학생은 "처음 진행되는 Hospitality 선언식이라 긴장도 됐지만 학우들과 함께 학과의 새로운 문화를 만들어 간다는 점에서 매우 뜻깊었다"며 "앞으로도 관광호텔경영학과만의 Hospitality 정신을 이어가고 싶다"고 소감을 전했다.

선문대 관광호텔경영학과는 실무 중심 교육과 다양한 비교과 프로그램 운영을 통해 관광·호텔산업 분야의 전문 인재 양성을 위해 학생들의 현장 역량 강화와 글로벌 서비스 마인드 함양을 위한 교육 활동을
지속적으로 확대해 나갈 계획이다.




선문대 Hospitality 선언식
20일 선문대 관광호텔경영학과가 문성제 총장이 참석한 가운데 Hospitality 선언식을 갖고 기념 촬영하고 있다. /선문대학교
이신학 기자

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