反퀴어단체 “6월 서울퀴어축제 반대…중단 안하면 맞불대회”

KakaoTalk_20260520_174842742_01 0 20일 국회 소통관에서 '거룩한방파제 통합국민대회' 기자회견이 열리고 있다. /서울퀴어반대통합국민대회

퀴어축제에 반대하는 시민단체가 다음달 예고된 퀴어행사에 대비해 이에 반대하는 '맞불 집회'를 예고했다.'서울퀴어반대통합국민대회(대회)'는 20일 국회에서 기자회견을 열어 서울퀴어문화축제 중단과 포괄적 차별금지법 제정 시도 철회를 요구했다.대회는 서울퀴어조직위원회가 다음달 1일부터 28일까지 서울퀴어행사 개최를 계획하고 13일에는 17만명 참여를 목표로 하는 대규모 퍼레이드를 개최할 것을 추진하고 있다며 "목적과 내용이 다수 국민 의사에 반하며 나라와 미래를 위해 해로우므로 중단·철회할 것을 촉구한다"고 했다.이들은 성명문에서 "서울퀴어조직위는 다수 시민들의 의사에 역행해 올해 또다시 서울퀴어행사를 예정대로 개최하기로 결정하고 대규모 퍼레이드까지 추진한다"며 "우리는 깨어난 시민들의 이름으로 반헌법적이고 반민주적이며 불건전한 행사를 강력하게 규탄한다"고 말했다.대회는 자신들이 성소수자 개인을 박해하는 것이 아니라면서 국내에서 동성애자를 법적으로 처벌한 사례가 없다고 강조했다. 퀴어축제 등에서 촉구하는 차별금지법에 대해서도 동성애 등에 반대할 헌법상 기본권을 박탈한다며 "무서운 독재성을 가졌다. 자유민주주의 헌법과 충돌하는 반민주적인 악법"이라고 주장했다.이들은 "서울퀴어조직위가 퍼레이드 행사를 강행하기로 공표한 이상, 우리도 같은날 서울시의회 앞에서 이를 반대하는 국민대회를 대대적으로 개최할 것"이라며 "국가와 사회의 건강한 미래를 파괴하는 서울퀴어행사의 개최와 포괄적차별금지법의 제정 시도가 대한민국에서 완전히 뿌리뽑힐 때까지 국민들과 끝까지 단호하게 싸울 것"이라고 했다.