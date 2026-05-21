李 질타 하루 만에 한국인 2명 석방…靑 “환영, 나포는 유감”

"필요한 영사 조력·외교적 대응에 만전"

"이, 양국 관계 영향 없길 바란다" 밝혀

2026043001001840800099301 0 강유정 청와대 수석대변인이 지난달 13일 청와대 춘추관에서 이날 열린 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

청와대는 21일 이스라엘군이 가자지구행 구호선박을 나포해 한국인 활동가 2명을 체포한 데 대해 "강한 유감"을 표했다. 다만 이스라엘이 우리 국민을 구금시설을 거치지 않고 즉시 추방한 점에 대해서는 환영 입장을 밝혔다. 한국인 활동가의 즉시 석방으로 급한 불은 껐지만, 이스라엘의 가자지구 구호선단 나포 행위와 국제규범 위반 논란은 당분간 외교 현안으로 남을 전망이다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 오전 춘추관 브리핑에서 이재명 대통령의 전날 국무회의 발언 이후 정부가 영사 조력과 외교적 대응에 나섰다고 설명했다.강 대변인은 "이 대통령은 어제 국무회의에서 체포된 우리 국민의 안전과 권익 보호에 대해 심각한 우려를 표하고, 국제인도법 등과 관련해 국제규범의 중요성을 다시 한번 강조했다"고 말했다.이어 "이에 정부는 필요한 영사 조력과 외교적 대응에 만전을 기했다"며 "그 결과 이스라엘 측이 특별히 한국 국민 2명은 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다"고 밝혔다.청와대는 이번 사안이 한-이스라엘 관계 전반으로 번지는 것은 경계했다. 강 대변인은 "이스라엘 측은 이번 사안으로 한-이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다고 밝혔다"고 전했다.그러면서 "이재명 정부는 국제인권 문제를 비롯해 우리 국민 안전을 지키기 위해 원칙 있고 책임 있게 대응해 나갈 것"이라며 "이를 위한 관련국과 외교적 소통도 긴밀히 이어가겠다"고 했다.앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 한국인 활동가 2명이 탑승한 가자 구호선단이 이스라엘군에 의해 나포된 것과 관련해 "이게 타당한 일이냐"고 강하게 비판했다.당시 이 대통령은 "우리 국민을 국제법적으로 타당하지 않은 사유로 잡아간 것 아니냐"며 항의 필요성을 언급했다. 또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에 대한 체포영장 발부 여부를 검토하라고 지시했다.이후 네타냐후 총리는 공식 성명을 통해 구호선 차단의 정당성을 주장하면서도 이타마르 벤그비르 국가안보장관이 구호선 활동가들을 대하고 다룬 방식은 이스라엘의 가치와 규범에 부합하지 않는다고 밝혔다.