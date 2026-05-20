與 “5·18역사왜곡, 개헌무산 때문” 野 “친노동 입법으로 경제 불안”

국민의힘 공동선대위원장인 송언석 원내대표가 20일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 입구에서 삼성전자 노사 대타협을 촉구하며 단식하는 국민의힘 양향자 경기도지사 후보를 만나 대화하고 있다. /연합