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정치 외교·통일

호르무즈 잔류 선박 25척… 외교부 “이란과 조속 통항 협의중”

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목용재 기자

승인 : 2026. 05. 20. 17:52

韓유조선 호르무즈 통항 재개 물꼬
이란 특사파견·공관 유지 등 외교 성과
HMM '위너호' 선정 협상카드설 관측
조현 "나무호 피격, 협상수단 아니다"
조현 외교부 장관이 20일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호의 피격 사건과 관련한 현안 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 정동영 통일부 장관. /이병화 기자 photolbh@
중동전쟁 발발 이후 100일 가까이 호르무즈 해협에 발이 묶였던 한국 선박들의 통항 재개에 첫 물꼬가 트일 전망이다. 정부가 이란과의 외교 소통 끝에 HMM 초대형 유조선 '유니버설 위너호'의 호르무즈 해협 탈출 승인을 확보하면서다.

20일 외교가에 따르면 정부는 최근 이란 당국으로부터 위너호의 호르무즈 해협 통항 승인을 받아낸 것으로 파악됐다. 위너호가 조만간 해협을 빠져나올 경우, 현지에 대기 중인 한국 선박은 기존 26척에서 25척으로 줄어든다.

외교부 당국자는 "계속해서 모든 한국 선박의 자유롭고 조속한 통항이 가능하도록 이란 측에 요구할 것"이라며 "이를 전제로 가능한 범위 내에서 집중 협의를 이어가고 있다"고 밝혔다.

정부는 미국과 이란 간 무력 충돌로 역내 긴장이 고조된 상황에서도 대이란 외교 채널을 유지하며 호르무즈 해협 내 한국 선박과 선원의 안전 확보를 위한 외교적 노력을 지속해 왔다.

조현 외교부 장관은 지난 3월부터 이달 17일까지 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 모두 네 차례 전화 통화를 갖고, 호르무즈 해협 내 한국 선박의 안전과 모든 선박의 자유로운 항행이 신속하고 안전하게 재개돼야 한다는 점을 지속적으로 요청했다.

지난달 11일에는 정병하 외교장관 특사를 이란에 파견했다. 정 특사는 아락치 장관을 비롯해 이란 외교부 정무차관, 경제차관, 영사국장 등 각급 인사들과 만나 이란에 남아 있는 우리 국민과 선박 26척, 선원들의 안전에 대한 지속적인 관심과 협조를 당부했다.

당시 아락치 장관은 한국 정부가 이란 현지 대사관을 유지하고 특사를 파견한 데 대해 사의를 표한 것으로 전해졌다. 서방 주요국들이 이란 현지 공관을 철수시킨 것과 달리 한국이 대사관을 유지한 점도 이번 위너호 통항 승인에 긍정적으로 작용했다는 평가가 나온다.

호르무즈 해협 탈출 '1호'로 위너호가 선정된 것은 정부와 이란 간 조율 결과에 따른 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 승선 한국 선원의 수 등 여러 요소가 고려됐다고 설명했다. 위너호에는 총 20명 이상이 승선해 있으며, 이 가운데 한국인은 10명 이내인 것으로 전해졌다.

일각에서는 위너호 선사가 HMM이라는 점을 들어, 정부가 최근 피격당한 HMM 나무호 사안을 위너호 탈출 협상의 카드로 활용한 것 아니냐는 관측도 제기됐다. 이에 대해 조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 전체회의에서 관련 질의에 "그런 것은 협상 수단이 될 수 없다는 기본 입장을 견지해 왔다"고 선을 그었다.

정부는 위너호 사례를 토대로 호르무즈 해협 내에 남아 있는 다른 한국 선박들에 대해서도 통항 재개 협의를 이어간다는 방침이다.
목용재 기자

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