호르무즈 잔류 선박 25척… 외교부 “이란과 조속 통항 협의중”

조현 외교부 장관이 20일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 참석해 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호의 피격 사건과 관련한 현안 질의에 답변하고 있다. 왼쪽은 정동영 통일부 장관. /이병화 기자 photolbh@