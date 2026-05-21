카카오벤처스, 패밀리사 지원 전담 조직 신설…토스 출신 인사 영입

패밀리사 성장 체계적 지원 위한 '그로스팀'

김형진·최원혁 합류…기업 AX 등 지원 계획

[이미지1] (왼쪽부터) 김형진 파트너, 최원혁 파트너 0 (왼쪽부터) 김형진 파트너, 최원혁 파트너. /카카오벤처스

카카오벤처스가 투자를 받는 패밀리사의 성장을 체계적으로 지원하기 위해 '그로스팀'을 신설했다. 여기에 토스 출신 인사들이 합류했다.21일 카카오벤쳐스는 토스의 1호 컬처 에반젤리스트(Culture Evangelist·조직문화 전도사) 출신 김형진 파트너와 토스증권·센드버드코리아 출신 최원혁 파트너가 HR(Human Resources·인사) 지원 전담 파트너로 영입했다고 밝혔다.김형진 파트너는 아산나눔재단 스타트업팀에서 초기 스타트업의 성장을 지원하는 역할로 경력을 시작했다. 이후 토스의 1호 컬처 에반젤리스트로 합류해 조직문화 설계에 참여하며 탄탄한 조직 운영 체계를 구축하는 데 기여했다는 평가를 받는다. 토스증권 HR 비즈니스 파트너를 거친 뒤 현재는 HR 전략 및 조직문화 자문 전문 기업 '인사이드앤써(Inside Answer)'를 창업해 여러 기업에 HR 컨설팅을 제공하고 있다.최원혁 파트너 역시 아산나눔재단 스타트업팀에서 경력을 시작했으며 이후 카카오페이·토스증권·센드버드코리아 등 국내외 테크 기업에서 채용 경험을 쌓았다. 현재는 김형진 파트너와 함께 인사이드앤써에서 인재 영입을 담당하며 기업의 성장 단계에 맞는 채용을 지원하고 있다.카카오벤처스는 초기 스타트업이 가장 큰 어려움을 겪는 채용과 조직문화 영역부터 지원을 시작하고, 앞으로 기업의 AI 전환(AX) 등으로 지원 영역을 확대할 계획이다.김지웅 카카오벤처스 이사는 "이번 그로스팀 설립은 카카오벤처스가 단순한 재무적 투자사를 넘어, 패밀리사의 성장 과정에 직접 뛰어드는 실행 파트너가 되겠다는 선언"이라며 "패밀리사가 어려움을 겪는 영역을 하나씩 돌파해 나가며 지속 가능한 성장을 함께 만들어가겠다"고 말했다.