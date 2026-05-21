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삼성E&A, ‘작업중지권 2.0 결의대회’…“스마트 안전경영 구축”

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전원준 기자

승인 : 2026. 05. 21. 08:56

삼성E&A '작업중지권 2.0(S.A.Y ON) 결의대회' 행사
삼성E&A 임직원들이 지난 20일 경기 평택 프로젝트 현장에서 개최된 '작업중지권 2.0(S.A.Y ON) 결의대회' 행사에 참여해 기념촬영을 하고 있다./삼성E&A
삼성E&A가 스마트 기술을 기반으로 한 안전경영 강화에 속도를 내고 있다.

삼성E&A는 지난 20일 경기 평택 프로젝트 현장에서 '작업중지권 2.0(S.A.Y ON) 결의대회'를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 행사에는 백승호 삼성E&A 부사장(CSO)을 비롯해 이경환 고용노동부 평택지청장, 김규완 안전보건공단 경기남부지사장 등 관계자 60여명이 참석했다.

이번 행사는 현장 작업자의 작업중지권 활용을 확대하고 안전문화 정착을 강화하기 위해 마련됐다. 작업중지권은 현장 근로자가 위험 요소를 발견했을 경우 즉시 작업을 멈출 수 있도록 한 제도다.

삼성E&A는 제도 활용도를 높이기 위해 지난해 말 모바일 애플리케이션 'S.A.Y ON'을 자체 개발했으며, 이날 행사에서는 앱 사용 활성화를 위한 캠페인과 활용 교육도 함께 진행했다.

회사는 2023년부터 자체 안전문화 브랜드인 'S.A.Y(Safety Around You)'를 중심으로 안전경영 체계를 운영하고 있다. 경영진과 임직원, 협력사, 현장 근로자 등 모든 구성원이 참여하는 안전문화 구축이 핵심이다.

이를 바탕으로 자율·예방·스마트를 중심 축으로 한 안전 활동을 확대하고 있다.

대표 프로그램인 'S.A.Y 포럼'은 발주처와 협력사 등 프로젝트 참여자들이 안전 비전과 가치를 공유하는 자리다. 프로젝트 단계에 따라 Start(초기)·Stay(운영)·Finish(마무리) 포럼으로 나눠 운영되며, 현재까지 사우디아라비아·UAE·카타르·말레이시아를 비롯해 송도와 평택 등 국내외 주요 현장에서 진행됐다.

이와 함께 경영진과 프로젝트 리더 등이 참여하는 안전문화 워크숍도 운영 중이다. 전 임원과 팀장이 직접 현장 점검에 나서는 '안전보건 책임리더제'를 통해 안전 사각지대 최소화와 현장 중심 안전관리 강화에도 나서고 있다.

예방 중심의 현장관리 시스템도 확대 적용 중이다. 잠재 위험요인을 사전에 개선하는 '안전개선조치요청서(S-CAR)' 제도와 작업 전 위험요소를 점검·관리하는 '일일안전보건활동(Daily Safety-Cycle)' 체계가 대표적이다. 설계 단계에서부터 위험 요소를 제거해 시공 과정의 사고 가능성을 줄이는 활동도 병행하고 있다.

스마트 안전기술 투자도 지속 확대하고 있다. 삼성E&A는 스마트 안전고리와 착용형 에어백 보호장비 등 웨어러블 장비를 도입했으며, AI 영상분석 CCTV와 지게차 충돌감지 시스템 등 디지털 기반 안전장비도 현장에 적용하고 있다. 드론과 4족 보행 로봇을 활용한 현장 점검 기술도 운영 중이다.

삼성E&A 관계자는 "안전은 기업 경쟁력의 핵심 요소이자 모든 구성원이 함께 실천해야 할 최우선 가치"라며 "자율 안전문화와 예방 중심 관리체계, 스마트 안전기술 투자를 지속 확대해 글로벌 수준의 안전경영 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
전원준 기자

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