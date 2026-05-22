닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
피플 부고

[부고] 박경대(한화투자증권 커뮤니케이션팀장)씨 부친상

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260522010006751

글자크기

닫기

심준보 기자

승인 : 2026. 05. 22. 16:04

▲ 박동석씨 별세, 김경순씨 남편상, 박경대(한화투자증권 커뮤니케이션팀장)·숙희씨 부친상, 김승연씨 장인상, 김린희씨 시부상, 박강윤·박시윤·김태율·김노율·김서율씨 조부상 = 22일, 중앙대학교병원 장례식장 1호실, 발인 24일 오전 8시 .02-860-3500
심준보 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기