[부고] 박경대(한화투자증권 커뮤니케이션팀장)씨 부친상

▲ 박동석씨 별세, 김경순씨 남편상, 박경대(한화투자증권 커뮤니케이션팀장)·숙희씨 부친상, 김승연씨 장인상, 김린희씨 시부상, 박강윤·박시윤·김태율·김노율·김서율씨 조부상 = 22일, 중앙대학교병원 장례식장 1호실, 발인 24일 오전 8시 .02-860-3500



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