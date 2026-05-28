최은석 “국민배당금 이어 초과이익 배분…이재명 정부 경제관 위험”

clip20260528102859 0 최은석 국민의힘 의원

최은석 국민의힘 의원이 김영훈 고용노동부 장관의 대기업 초과이익 배분 논의 방침을 언급한데 대해 "국민배당금에서 초과이익 환수까지 모든 퍼즐이 맞춰지고 있다"고 꼬집었다.최 의원은 28일 자신의 페이스북에 게재한 글을 통해 "민주노총 위원장 출신인 김 장관이 대기업의 초과이익을 사회적으로 재분배할 방안을 찾겠다며 긴급 토론회를 예고했다"며 "김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금' 구상이 결코 뜬금없는 개인 의견이 아니었다는 점이 드러나고 있다"고 주장했다.최 의원은 "정부 내부에는 기업의 성과를 시장 경쟁과 혁신의 결과로 보는 것이 아니라, 국가가 개입해 다시 나눠야 할 대상으로 바라보는 위험한 경제 인식이 자리 잡고 있었던 것"이라고 지적했다.최 의원은 초과이익 배분 논의가 단순한 노동 현안을 넘어 정부의 경제 철학을 보여주는 문제라고 규정했다. 최 의원은 "기업의 성과를 재분배 대상으로 바라보고, 시장보다 권력의 개입을 앞세우고, 민간의 자율보다 국가의 통제를 강화하는 흐름"이라며 "이건 결코 가볍게 볼 문제가 아니다"라고 강조했다.최 의원은 위험은 기업이 떠안고, 성과는 정부가 재분배하겠다는 발상은 시장경제의 기본 원리와도 전혀 맞지 않다고 했다. 최 의원은 "만약 나중에 반도체 사이클이 꺾여 수조 원 적자가 나면, 그때도 정부가 손실을 함께 떠안아 줄 것인가"라며 "시장과 기업을 성장의 파트너가 아니라, 관리와 통제의 대상으로 바라보는 이재명 정부의 이념적 경제관. 정말 이제는 신물이 난다"고 비판했다.최 의원은 기업은 안으로는 강성 노조 압박에 내몰리고, 밖으로는 정부가 기업의 성과를 사회적 환수 대상으로 바라보고 있다고 진단했다. 최 의원은 "대한민국 경제가 자유민주주의 시장경제의 길을 벗어나 사회주의 국영경제의 어두운 수렁으로 조금씩 끌려 들어가고 있는 것"이라며 "이번 지방선거에서 반드시 이 폭주를 막아야 한다. 자유민주주의와 시장경제 시스템을 지키기 위해, 이번 선거에서 반드시 이재명 정권과 더불어민주당을 심판해달라"고 호소했다.