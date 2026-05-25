소비자 마음 만진 시몬스…교감으로 브랜드 가치 전달

올해 캠페인 인스타·유튜브 총합 조회수 8400만회

"불확실성 시달리는 대중에 심리적 안정감 전달"

'티메프' 피해 감당·에너지 절약 캠페인 등 행보도

"시대정신 짚은 행보…기업 경쟁력 발판될 것"

2026050601000223600012451 0 시몬스의 2026년 브랜드 캠페인 'LIFE IS COMFORT' 이미지./시몬스

'흔들리지 않는 삶을 지켜내자'는 메시지를 건네는 시몬스의 캠페인 'LIFE IS COMFORT'가 유튜브에서만 5000만회 이상의 조회 수를 기록, 브랜드의 존재감을 다시금 되새기고 있다. '세상을 이롭게 해야 한다'는 경영 철학 아래 소비자와의 정서적 교감을 시도해온 회사인 만큼, 최근 사회에 확산된 불확실성에 대한 감정을 공략했다는 분석이다.25일 시몬스에 따르면 올해 브랜드 캠페인 영상의 유튜브 누적 조회수는 지난 22일 5600만회를 넘겼다. 인스타그램 누적 조회수는 2680만회로 두 채널을 합하면 총 8400만회에 육박한다.총 5편(△스트리트 편 △자동차 편 △스토어 편 △레스토랑 편 △세트 편)으로 구성된 캠페인 영상은 배경음악 없이 일상 속 엠비언트 사운드만을 활용해 각기 다른 일상의 위기 속에서도 일관되게 유지되는 편안한 상태를 상징적으로 표현했다.인공지능(AI)과 숏폼으로 대표되는 최신 트렌드와 역행하는 연출 기법을 통해 시몬스 특유의 독창성을 살려냈다는 것이 회사의 설명이다. 특히 글로벌 분쟁의 장기화, AI 등 첨단 기술의 급변, 멈출 줄 모르는 고환율과 고물가 등 겹겹이 쌓인 불확실성으로 인해 대중이 깊은 혼돈과 피로감에 빠져 있다는 점에 주목한 것이다.권성재 마인드짐 심리상담센터 대표는 "오늘날 사람들은 과도한 정보와 복합적인 자극 속에서 끊임없이 긴장과 피로를 느끼며 살아간다"며 "직관적인 소리와 영상만으로 채워진 이번 시몬스의 캠페인은 오히려 소비자들에게 심리적 안정감과 몰입감을 제공한다"고 말했다.이어 "보이는 그대로, 들리는 그대로를 믿을 수 있다는 단순한 경험 자체가 소비자들에게 깊은 편안함과 신뢰를 안겨주는 영상"이라고 분석했다.시몬스는 이번 캠페인에 앞서 소비자와의 정서적 교감을 지속적으로 시도해왔다. 코로나19 팬데믹 시기였던 2022년에는 볼수록 무의식적인 편안함을 느끼는 '오들리 새티스파잉 비디오(Oddly Satisfying Video)'를 선보이기도 했다. 8편의 디지털 아트로 이뤄진 영상은 바람, 새, 물소리 등 자연의 백색소음을 입혀 정서적 안정감을 극대화했으며 그해 '대한민국 광고대상' TV 영상부문 금상을 수상했다.시몬스는 캠페인을 넘어 소비자 심리와 공감하기 위한 행보를 밟고 있다. '기업의 목적은 세상을 이롭게 해야 한다'는 안정호 대표의 철학 아래 시대적 시류에 맞춰 사회적 책임 실현에도 발 빠르게 앞장서야한다는 것이 회사의 방침이다.실제 2024년 7월 '티메프' 사태 당시 시몬스는 선제적으로 약 14억원 규모의 소비자 피해액을 전액 감당하고 결제된 제품의 배송을 차질 없이 마무리했다. 최근에는 중동 사태 등에 따른 에너지 위기에 전사 차원으로 절약 실천 캠페인을 전개하기도 했다.시몬스의 이 같은 행보는 대중의 심리를 공략하고 더 나아가 기업의 경쟁력 확대로 이어질 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다. 서용구 숙명여대 경영학과 교수는 "시몬스의 브랜딩과 마케팅 행보에는 시대정신을 정확히 짚어내고 대중의 마음을 살피는 깊은 인사이트가 포함됐다"며 "두터운 팬덤을 형성하는 동시에 롱런할 수 있는 기업 경쟁력의 발판이 되고 있다"고 분석했다.