김용범 “고금리·고물가·고환율은 ‘성공비용’…부동산, 단호히 대응”

브리핑하는 김용범 정책실장 0 김용범 정책실장이 20일(현지시간) 인도 뉴델리 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령과 나렌드라 모디 총리의 오찬 및 한-인도 경제인 대화 관련 브리핑을 하고 있다./ 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장은 24일 "오늘의 고금리·고물가·고환율은 한국경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용"이라며 "위기의 전조가 아니라 도약의 마찰음"이라고 밝혔다.김 실장은 페이스북을 통해 "요즘 한국 경제를 보는 시각이 혼란스럽다"며 "기업 실적은 사상 최고치를 경신하고 수출은 넘쳐나는데 금리는 오르고 환율은 불안하고 집값은 다시 들썩인다"며 이 같이 진단했다.김 실장은 "경제 전반의 가격 체계가 한 단계 상향 조정되는 것은 그 자체로 부정적 현상이 아니다"라면서 "저성장·저물가에 익숙했던 한국경제가 새로운 균형점을 모색하는 과정"이라고 말했다.특히 김 실장은 최근 원화 약세와 관련해 "현재의 원화 약세는 외화 부족에서 비롯된 것이 아니다"라고 강조했다.이어 "금년 중 코스피가 70% 이상 급등하면서 외국인 보유 국내주식 평가액이 작년 말 1300조원에서 최근 2600조원으로 두 배가 됐다"며 "이 막대한 평가차익을 일부 회수하는 과정에서 금년 누적 110조원을 상회하는 전례 없는 외국인 매도세가 나타났고 그 환전 수요가 환율을 밀어올렸다"고 설명했다.김 실장은 "반면 경상수지는 사상 최대 흑자를 기록하고 있고 외화자금시장은 안정적"이라며 "한국경제의 취약성이 아니라 성공이 만들어낸 역설적 현상"이라고 평가했다.김 실장은 금리와 물가, 부동산 등에 대한 정부의 관리 필요성도 강조했다.특히 김 실장은 부동산 시장과 관련해 "정부가 가장 단호하게 대응해야 할 영역"이라고 말했다.김 실장은 "자본이 부동산으로 쏠릴 경우 도약의 국면 자체가 흔들릴 수 있다"며 "정부는 시장보다 더 빠르고 강하게 움직여야 한다. 투기적 수요를 억제하고 부동산으로의 자본 쏠림을 차단하는 구조적 수요관리 대책이 공급 정책과 함께 병행돼야 한다"고 밝혔다.금리 인상에 대해 김 실장은 "유가발 글로벌 인플레이션 우려와 성장률·물가 전망 상향 등이 복합적으로 작용한 결과"라며 "중요한 것은 금리 수준 자체보다 상승 속도와 변동성"이라고 말했다.이어 "가계부채 부담이 큰 경제에서 급격한 금리 상승은 취약계층 부담과 금융불안을 키울 수 있다"고 덧붙였다.물가와 관련해서는 "에너지 가격 안정 조치, 취약계층 바우처 지원 등 가용한 정책 수단을 총동원하는 비상한 대응이 요구된다"며 "물가 문제만큼은 시장 기능에만 의존하는 것으로는 역부족"이라고 말했다.