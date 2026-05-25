토스, 오픈AI와 ‘AI 협업 세션’…실무 적용 사례 발굴

400여명 참여한 사내 AI 워크숍 진행

업무 자동화·AI 도구 개발 미니 해커톤

clip20260525110710 0 토스 임직원들이 15일 토스 신논현 오피스에서 열린 오픈AI와의 'AI 협업 세션'에 참여하고 있다./토스

토스가 오픈AI와 함께 사내 AI 협업 세션을 열고 임직원의 업무 적용 사례 발굴에 나섰다.토스 운영사 비바리퍼블리카는 지난 15일 서울 서초구 서초동 토스 신논현 오피스에서 오픈AI와 'AI 협업 세션'을 진행했다고 25일 밝혔다. 이번 행사는 토스가 매주 운영하는 사내 AI 학습 프로그램 'AI 서프 데이(Surf Day)'의 특별 회차로 마련됐다.이번 세션에는 온오프라인으로 임직원 약 400명이 참여했다. 오픈AI 소속 전문가 강의와 직원 미니 해커톤으로 구성됐으며 만족도는 5점 만점에 4.7점을 기록했다.오전 강의는 개발자와 비개발자 대상 두 개 세션으로 나눠 진행됐다. 개발자 대상 세션에서는 코덱스를 활용해 팀 개발 업무를 자동화하는 방법을 다뤘다. 비개발자 대상 세션에서는 챗GPT 워크스페이스 에이전트로 반복 업무를 워크플로우화하는 방법을 소개했다. 두 세션 모두 실시간 질의응답과 실습 중심으로 진행됐다.미니 해커톤은 AI 도구 자체를 설계하는 트랙과 실제 업무 흐름에 AI를 적용하는 트랙으로 운영됐다. 개발자와 비개발직군 직원들이 함께 팀을 이뤄 2시간 30분 동안 각자 업무에 적용할 수 있는 AI 활용 사례를 구현했다.대표 수상작으로는 '토스플레이스 메뉴 분류 도구'가 선정됐다. 이 도구는 가맹점에서 매일 발생하는 수천 건의 상품 데이터를 AI 에이전트가 자동 분류하는 방식으로 설계됐다. 분류 데이터는 업종 트렌드와 매장 특징 분석으로도 이어질 수 있다.또 다른 수상작으로는 AI 에이전트가 코드 작성부터 동작 검증까지 자동으로 수행하는 개발용 도구 프로그램이 채택됐다. 토스는 두 사례가 AI를 단순 보조 수단이 아니라 실제 업무 처리 단계에 적용한 결과물이라는 점에서 의미가 있다고 설명했다.토스는 이번 프로그램을 계기로 실제 비즈니스 과제에 AI를 적용하는 실습형 프로그램을 지속적으로 모색하고, 오픈AI와 함께하는 해커톤 형태의 세션도 논의할 계획이다.토스 관계자는 "토스는 팀원들이 업무를 함에 있어서 AI를 가장 빠르고 자유롭게 시도해 볼 수 있는 회사가 되도록 사내 학습과 외부 협업을 꾸준히 넓혀가고 있다"며 "팀원이 만든 AI 활용이 곧 토스 사용자 서비스 변화로 이어지도록 앞으로도 AI 관련 시도와 실험을 지원할 예정"이라고 말했다.