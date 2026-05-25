오늘 밤부터 전국에 많은 비…정부, 호우 대비 대책회의 개최

제주·남해안 부터 시작…200mm 안팎 큰 비 예상

우수관로·배수펌프장 등 배수시설 사전정비

화면 캡처 2026-05-25 113704 0 김광용 행안부 재난안전관리본부장이 오늘 밤부터 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예산됨에 따라 25일 오전 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 호우 대비 관계기관 대책회의를 주재하고 있다/행정안전부

행정안전부는 오늘 밤부터 26일까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예상되면서 호우 대응 태세 점검을 위한 관계기관 대책회의를 개최했다고 25일 밝혔다.이번 관계기관 대책회의는 지난 20~21일 전라·경상권을 중심으로 많은 비가 내린 데 이어 또다시 전국적인 비가 예보됨에 따라 연휴 기간 각 기관의 호우 대응 태세를 긴급 점검하기 위해 열렸다.이날 회의에 국무조정실과 행안부·기후에너지환경부·국토교통부 등 15개 중앙행정기관, 17개 광역 지방정부, 한국수자원공사·한국수력원자력·한국농어촌공사·국립공원공단 등 4개 공공기관이 참여했다.기상청에 따르면 이날 오전 제주도와 남해안에 비가 시작돼 26일 새벽 전국으로 확대된다. 특히 남해안, 지리산, 제주도를 중심으로 80~150㎜의 많은 비가 예상되며 곳에 따라 천둥·번개를 동반한 시간당 50㎜ 안팎 강한 비가 전망된다.이에 따라 정부와 지자체는 집중호우에 돌풍과 천둥·번개가 동반되는 만큼 방치된 도로 표지판, 옥외광고물 등 대로변에 설치된 시설물을 집중 점검하고 토사나 쓰레기로 물 흐름이 막히지 않도록 배수시설을 사전 정비한다.특히 빗물받이, 우수관로, 배수펌프장 등 배수시설은 토사나 쓰레기로 물 흐름이 막히지 않도록 사전에 정비하고 지하차도 등 침수 취약도로는 위험 징후가 보이면 즉시 통제하고 반지하주택 등 저지대 주거지역은 차수벽, 물막이판 같은 침수 방지시설 설치·관리 상태를 사전 점검한다.김광용 재난안전관리본부장은 "지난 선행강수에 이어 이번에도 전국적으로 많은 비가 예보된 상황인 만큼, 관계기관 모두가 긴장을 늦추지 않고 이번 호우에 철저히 대응하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고 산사태·하천변·지하공간 위험지역 등 위험지역 접근을 자제해달라"고 당부했다.