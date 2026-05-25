김용남, ‘불법 사채업’ 의혹에 “동생 돕다 지분 인수…단 한푼도 안받아”

"면허 갱신은 청산 위한 행정 조치" 반박

조승래 "불법성 없어…중도 사퇴 상황 아냐"

대화하는 김용남 후보<YONHAP NO-4962> 0 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보가 25일 경기도 평택시 오성면 평택농업생태원에서 관계자와 대화하고 있다. /연합

경기 평택을 국회의원 재보궐 선거에 출마한 김용남 더불어민주당 후보가 25일 자신을 둘러싼 대부업체 지분 보유 논란에 대해 설명했다. 가족 회사 문제를 해결하는 과정에서 부득이하게 인수했다는 해명으로, 불법 사채업 의혹을 전면 부인했다. 민주당 지도부 역시 해당 사안에 위법성이 없다며 선거 완주에 힘을 실었다.김 후보 캠프는 이날 공식 입장문을 내고 "동생이 운영하던 회사가 심각한 금전 문제와 복잡한 법률 소송으로 경영 위기에 처하자, 사태 해결을 위해 2020년경 형제로서 사실상 책임을 떠안은 것"이라고 밝혔다. 캠프 측은 "주식 명의를 본인 실명으로 이전하고 관련 재산 역시 법과 절차에 따라 정상적으로 신고했다"며 "해당 업체로부터 단 한 차례의 배당·급여·수익도 받은 사실이 없다"고 강조했다.최근 논란이 된 대부업 등록 면허 갱신에 대해서는 "영업 지속이 아닌 정상적인 법인 청산을 위한 행정 조치"라고 반박했다. 캠프 측은 "기한 내 등록 면허를 갱신하지 않으면 직권말소 처리돼 자산 정리와 채권·채무 정산 과정에서 문제가 발생할 수 있다"며 "해당 업체는 수년간 신규 영업이 중단된 휴면 상태였고, 적법한 자진 폐업을 위해 면허를 갱신한 것"이라고 설명했다. 아울러 갱신 실무는 실무진 차원에서 진행됐으며, 당시 김 후보는 국립 5·18 민주묘지 참배 일정으로 광주에 머물고 있었다고 부연했다.김 후보 측은 조국혁신당 등이 제기한 '기획형 차명 사채업', '수억 원 수익' 등의 비판에 대해서도 "명백한 허위"라고 말했다. 또 최근 불거진 형제간 녹취록 논란에 대해 "약 20여년간 전신마비 상태로 투병하신 어머니를 간병하는 과정에서 겪은 형제간의 오래된 갈등"이라며 "가족 간의 아픔이 얽힌 사안까지 선거 과정에서 자극적으로 소비되거나 정치적 공격 소재로 활용되는 일은 자제돼야 한다"고 했다.한편, 더불어민주당 지도부도 김 후보 엄호에 나섰다. 조승래 사무총장은 이날 기자회견에서 "당 상황실에서 계속 검토 과정을 거치고 있다"면서도 "이 사안의 핵심인 불법성 여부를 단정할 근거가 취약하다"고 밝혔다. 조 사무총장은 "설립 및 인수 과정, 운영 과정, 재산 신고 과정에서 불법이 없다는 판단이 든다면 후보로서 완주하는 것이 당연하다"며 일각의 사퇴 요구를 일축했다.