닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

이윤행 함평군수 후보 “광주 생활권 연결해 함평 미래 성장 이끌겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260525010007098

글자크기

닫기

함평 신동준 기자

승인 : 2026. 05. 25. 14:48

월야면 유세…월야·해보 연결하는 철도망 구축
"행정 경험과 실천 가능한 정책으로 '함평미래' 책임지겠다"
이윤행
조국혁신당 이윤행 함평군수 후보가 25일 오전 10시 월야면 월야농협 주유소 앞 유세에서 "지난 7년간 준비해왔다. 선거는 그 후보가 살아온 과거, 그 후보의 됨됨이, 그 후보의 능력, 그 후보가 어떻게 살아 왔냐를 검증하는 것"이라며 면민들에게 지지를 호소하고 있다. /신동준
이윤행
조국혁신당 이윤행 함평군수 후보가 연단에 올라 연설하는 동안 월야면 월야주유소 앞을 가득메운 지지자들이 이 후보의 연설을 경청하고 있다. /신동준 기자
조국혁신당 이윤행 함평군수 후보가 25일 월야면 월야농협 주유소 앞 유세에서 함평 미래 발전과 행정 혁신 구상을 제시하며 지지를 호소했다.

이 후보는 이날 "지난 7년 동안 함평의 미래를 준비해왔다"며 "선거는 후보가 어떤 삶을 살아왔고 어떤 능력을 갖췄는지를 검증하는 과정"이라고 말했다.

이어 "이번 선거는 함평의 미래를 결정하는 중요한 선택의 시간"이라며 "행정 경험과 실천 가능한 정책으로 함평군의 미래를 책임지겠다"고 밝혔다.

이 후보는 전남·광주 통합 논의와 관련해 함평의 지리적 강점을 강조했다.

그는 "함평은 광주와 가장 가까운 바다와 수려한 자연경관을 갖춘 지역"이라며 "광주권 배후도시로 성장 가능성이 크다"고 말했다.

광주권과 연계한 교통·생활 인프라 구축 계획도 제시했다.

이 후보는 "광주 송정역과 월야·해보를 연결하는 철도망을 구축해 광주와 함평을 20분 생활권으로 만들겠다"며 "광주권 생활·교육·경제 인프라를 함평까지 확장하겠다"고 밝혔다.

또 "이런 중요한 시기에 군정을 경험 없는 초보 운전자에게 맡길 것인지, 행정 경험을 갖춘 사람에게 맡길 것인지 군민들이 판단해 달라"고 말했다.

행정 운영 방향과 관련해서는 "행정은 투명하고 공정해야 한다"며 "능력과 성과 중심의 인사 시스템을 마련해 공직사회의 신뢰를 높이겠다"고 강조했다.

이 후보는 당선 시 군민 중심 행정을 펼치겠다는 입장도 밝혔다.

그는 "군수실 문턱을 낮추고 불필요한 의전은 줄이겠다"며 "군민 위에 서는 군수가 아니라 군민 곁에서 일하는 군정을 만들겠다"고 말했다.

이어 "지난 7년 동안 많은 시간을 견디며 함평 발전을 고민해왔다"며 "기회를 준다면 함평 발전을 위해 최선을 다해 일하겠다"고 덧붙였다.

이윤행
조국혁신당 이윤행 함평군수 후보와 배우자가 월야면 월야주유소 앞 집중 유세에 앞서 면민들에게 큰 절을 하고 있다. /신동준 기자
신동준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

전쟁으로 美 소비자 심리 역대 최저치인데 다우지수 최고치인 이유는

미·이란 종전 MOU 체결 접근…트럼프 “서두르지 말라”, 이란 핵·동결 자산 이견 잔존

러, 핵 탑재 가능 탄도미사일로 키이우 인근 타격…대공습에 유럽 “핵위협 확전”

“공 차는 로봇 나온다”…아틀라스, 북중미 월드컵 등장 가능성

충북지사·청주시장 선거 ‘5만석 돔구장 오송유치’ 쟁점 부상

김용범 “고금리·고물가·고환율은 ‘성공비용’…부동산, 단호히 대응”

시진핑, 트럼프 회담서 일본 ‘재군사화’ 격앙 비난…미·일 동맹 불안 부각

지금 뜨는 뉴스

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹

“오늘은 또 뭐 먹지”…회사 오래 다닌 사람들의 공감대

좋아하는 듯 아닌 듯…헷갈리는 관계라면 꼭 보세요