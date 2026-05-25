李, 내일 국무회의서 ‘일베 폐쇄’ 논의…정용진은 대국민 사과

스타벅스 겨냥 "악질 장사치 패륜"·일베 논란에 "처벌·징벌 배상 검토"

靑 "부처, 대응 방안 보고"…법요건 마련·표현자유 침해 논란은 과제

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 대통령 자문회의·위원회 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

KakaoTalk_20260524_103558663 0 이재명 대통령 엑스 갈무리.

이재명 대통령이 오는 26일 국무회의에서 일간베스트(일베) 같은 조롱·혐오를 조장하는 인터넷 사이트의 폐쇄, 관련 행동의 처벌 등을 논의한다.스타벅스 '탱크데이'에 이은 '싸이렌 이벤트', 고 노무현 전 대통령 추도식이 열린 봉하마을에서 일베 회원으로 추정되는 청년들의 조롱 행위 등을 연일 비판한 이 대통령은 이 같은 행위에 대한 처벌을 도입해 사회에 퍼진 조롱·혐오 문화를 근절하겠다는 의지를 강조하고 있다.문재인 정부 시절 비슷한 논란으로 일베 사이트 폐쇄, 처벌 등을 검토하다 법적 근거 부족으로 논의가 중단된 만큼, 이 대통령이 법률 개정 등 더욱 적극적인 방법을 국무위원들에게 주문할지 관심이 쏠린다.25일 청와대에 따르면 이 대통령은 전날인 24일 엑스(X)에 "엄격한 조건하에 조롱, 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌 배상, 일간베스트저장소(일베)처럼 조롱, 혐오를 방치 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌배상, 과징금 등 필요 조치를 허용하는 것에 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다"며 "국무회의에도 지시하겠다"고 밝혔다.이에 따라 26일 열리는 국무회의에서는 실무 담당 기관인 방송미디어통신위원회, 법무부를 비롯한 각 부처에서 조롱·혐오 방지를 위한 대책 등을 공유할 것으로 전망된다.청와대 관계자는 "대통령께서 지시를 하셨으니 관련된 부처들이 내일 국무회의에 대응 방안을 가지고 와서 보고할 것"이라고 말했다.다만 이 대통령이 언급한 혐오조롱 사이트 폐쇄, 처벌 등이 실제 가능할지는 미지수다.일베 사이트 폐쇄는 문재인 정부 때인 2018년 청와대 국민청원 게시판의 23만명 동의로 추진됐지만 실제 폐쇄로 이어지지 못했다.방미통위는 웹사이트 전체 게시물 중 불법 정보가 70%를 넘기면 사이트를 폐쇄하거나 접속을 차단할 수 있다고 규정하고 있지만, 실제 일베 사이트에는 혐오·조롱 글 외에 다양한 게시물이 올라오기 때문에 70% 요건을 충족하기 어려워 폐쇄가 불발됐다. 여성·아동 성 착취물 등 불법 게시물이 70%를 넘어 2016년 폐쇄된 '소라넷'과는 상황이 다르다.'표현의 자유'라는 헌법적 가치 침해 논란 역시 중요한 변수가 될 것으로 보인다.이 대통령이 사이트 폐쇄를 거론하며 강경한 입장을 보이면서도 "공론화와 실제 검토가 필요해 보인다"고 언급한 것역시 이 같은 논란을 의식한 것으로 해석된다.한편 정용진 신세계그룹 회장은 26일 스타벅스 탱크데이 논란에 대해 직접 사과하고, 진상조사 결과와 재발 방지 대책 등을 발표한다.