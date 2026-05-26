제14회 디아스포라영화제 개막…이란 단편 3편 개막작 선정

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제14회 디아스포라영화제가 지난 22일 인천 애관극장에서 개막식을 열고 5일간의 일정에 돌입했다. 이날 개막식은 전석 매진 속에 진행되며 영화제를 향한 높은 관심을 입증했다.

개막식 축하 공연은 포크 음악팀 ‘산만한시선’이 맡아 분위기를 달궜다. 사회는 배우 조민수와 아나운서 김환이 진행했으며 두 사람은 8년 연속 호흡을 맞추며 안정적인 진행을 선보였다.

이날 행사에는 인천광역시 하병필 행정부시장이 참석해 영화제 개막을 축하하며 “앞으로 펼쳐질 다양한 프로그램을 즐겨주시길 바란다”고 말했다. 이어 이광훈 인천광역시영상위원회 운영위원장이 개막 선언을 하며 영화제의 시작을 알렸다.

올해 개막작은 이란 단편 영화 3편으로 선정됐다. 창문의 빛, 테헤란에서 나 홀로, 친구처럼 사슴처럼은 이란 사회의 현실과 자유·민주화를 향한 시민들의 의지를 담아낸 작품들이다.

이혁상 프로그래머는 “절망적인 현실을 겪고 있는 많은 사람들을 떠올리며 개막작을 선정했다”며 “관객들이 영화를 통해 서로 다른 문화와 감각이 만나는 경험을 하길 바란다”고 밝혔다.

제14회 디아스포라영화제는 오는 26일까지 인천아트플랫폼, 애관극장, 한중문화관 등에서 열린다. 영화제 기간 동안 디아스포라 장편·단편, 디아스포라 인 포커스, 디아스포라의 눈, 시네마 피크닉 등 5개 섹션을 통해 41개국 74편의 작품이 상영된다.

부대 프로그램도 다양하게 마련됐다. 어린이 관객을 위한 ‘웰컴! 키즈존’을 비롯해 지역 맛집·플리마켓과 연계한 ‘만국피크닉’, 지역 문화 도보 투어 프로그램 ‘디아유람단’ 등이 운영된다.

또한 인천아트플랫폼 야외무대에서는 뮤지션 오마르와 동방전력, 추다혜차지스의 라이브 공연이 진행되며 디제잉 공연과 아프리카 댄스 워크숍 ‘쿨레칸’ 체험 프로그램도 열린다.