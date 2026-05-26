이누리·일렉사 맞손…글로벌 공급망 활용 전기이륜차 산업 육성

국내 판매 경험·해외 제조 기술 결합…산업벨트 조성 추진

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욜로고 대표 주몽 제품 디자이너

전기이륜차 전문기업 이누리와 일렉사가 전략적 협력 체계를 구축하고 국내 전기이륜차 산업 육성에 나선다.

양사는 26일 경기 과천시 이누리 본사에서 ‘전략적 기술 제휴 및 사업 통합 협력 계약’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 국내 생산 역량 강화와 글로벌 시장 확대를 위한 공동 사업 추진을 목표로 한다.

양사는 제품 개발부터 생산 품질관리 판매 서비스까지 유기적으로 연결되는 산업 구조를 구축하고 국내 전기이륜차 시장 확대와 산업 생태계 조성에 협력하기로 했다.

최근 글로벌 전기이륜차 시장은 제조와 부품 조달 배터리 기술 전장 시스템 소프트웨어 기술이 결합된 고도화 산업으로 빠르게 변화하고 있다. 이에 따라 공급망 확보와 제조 경쟁력이 기업 성장의 핵심 요소로 떠오르고 있다.

양사는 국내 시장에서 축적한 운영 경험과 글로벌 제조 역량을 결합해 시장 변화에 대응한다는 계획이다. 국내 생산 거점과 공급망을 구축해 산업 경쟁력을 강화하고 지속 가능한 성장 기반도 마련할 방침이다.

특히 협력의 중심에는 일렉사가 구축해온 글로벌 제조 네트워크가 있다. 일렉사는 지난해 중국 전기이륜차 기업 욜로고와 전략적 파트너십을 체결하고 연구개발과 생산 협력 체계를 구축했다.

욜로고는 전기이륜차 설계와 제조 부품 조달 연구개발 분야 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장에 제품을 공급하고 있다. 일렉사는 이를 통해 글로벌 수준의 제조 노하우를 확보해 왔다고 설명했다.

양사는 이번 협력을 통해 해외 생산 의존도를 높이는 방식이 아닌 국내 조립생산 역량 확대에 집중할 계획이다. 글로벌 제조 기술을 국내에 도입해 산업 경쟁력을 높이는 새로운 협력 모델이라는 설명이다.

또 국내 조립생산 시설 확대와 관련 부품 공급망 구축을 통해 전기이륜차 산업벨트 조성도 단계적으로 추진할 예정이다. 이를 통해 생산 기반과 기술 역량을 동시에 확보하고 글로벌 경쟁력을 높인다는 방침이다.

이누리는 국내 전기이륜차 판매 및 운영 경험과 사후관리 역량을 보유하고 있으며 일렉사는 제품 개발과 디자인 생산기획 등 하드웨어 기술력을 갖추고 있다. 양사는 각 사의 강점을 결합해 제품 경쟁력을 강화할 계획이다.

향후에는 신모델 공동 개발과 품질 개선 배터리 및 전장 기술 협력 인증 대응 공동 마케팅 서비스 체계 구축 등 협력 범위를 확대할 예정이다. 중장기적으로는 사업 통합과 합병 가능성도 검토하며 전기이륜차 산업 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

일렉사 관계자는 “국내 제조 기반과 글로벌 기술 역량을 연결해 산업 생태계를 구축하는 것이 이번 협력의 핵심”이라며 “국내 시장은 물론 해외 시장에서도 경쟁력을 갖춘 전기이륜차 산업 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

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욜로고 대표 주몽 제품 디자이너