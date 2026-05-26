오데마 피게, 윤·버벌과 한정판 ‘로열 오크 콘셉트 플라잉 투르비용’ 출시

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오데마피게X윤·버벌과 한정판 로열 오크 콘셉트 출시

스위스 럭셔리 워치 브랜드 오데마 피게가 패션 브랜드 앰부시 공동 창립자인 윤,버벌과 손잡고 새로운 한정판 ‘로열 오크 콘셉트 플라잉 투르비용’을 공개했다고 26일 밝혔다.

이번 협업 모델은 150피스 한정으로 출시되며 38.5mm 티타늄 케이스에 블랙 어벤추린 다이얼과 레드 플라잉 투르비용을 적용해 미래지향적인 디자인을 완성했다. 오픈워크 구조를 통해 무브먼트인 칼리버 2982의 메커니즘을 그대로 드러내며 기계적 정교함과 시각적 완성도를 동시에 강조했다.

특히 시계 중앙에 배치된 레드 컬러 플라잉 투르비용은 강렬한 존재감을 드러낸다. 1분에 한 번씩 회전하는 투르비용 케이지는 시계 정확도에 영향을 주는 중력 오차를 최소화하는 고급 컴플리케이션 기술로 구현됐다. 블랙과 레드 컬러의 교체형 러버 스트랩에는 퀼팅 패턴을 적용해 착용감까지 높였다.

윤과 버벌은 패션과 음악 디자인을 넘나드는 활동으로 독창적인 문화적 영향력을 구축해온 인물들이다. 두 사람은 이번 협업을 통해 오데마 피게의 전통적인 워치메이킹 기술과 자신들만의 예술적 감각을 결합해 새로운 디자인 언어를 제시했다. 특히 버벌은 2002년 출시된 최초의 로열 오크 콘셉트를 가장 소중한 컬렉션 중 하나로 꼽으며 이번 프로젝트에 특별한 의미를 더했다.

오데마 피게 최고경영자 일라리아 레스타는 “윤과 버벌의 디자인은 로열 오크 콘셉트의 복합적인 구조를 새로운 시각으로 풀어냈다”며 “이번 협업은 본질에 집중하고자 하는 공통된 비전을 담고 있다”고 밝혔다.

윤은 “창의성은 끊임없이 진화하고 재생산된다”며 “이번 작업은 누구나 공감할 수 있는 보편적인 균형을 만들어가는 과정이었다”고 전했다. 버벌 역시 “레드는 에너지의 원천이자 시작점을 의미한다”며 “투르비용 케이지는 시계의 심장과도 같은 존재”라고 설명했다.

오데마 피게는 지난 21일 서울 종로구 푸투라서울에서 협업 모델 출시를 기념하는 특별 행사를 개최했다. 행사에는 윤과 버벌을 비롯해 씨엘 이종원 리정 베일리 등이 참석했다. 또한 헤일리 비버 에이셉 네스트 이재 아론 피페르 이수혁 위니 할로우 아이린 등 국내외 셀러브리티들도 대거 자리해 눈길을 끌었다.

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베일리, 오데마 피게 '로열 오크 콘셉트' 행사 참석