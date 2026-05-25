‘정권 안정론’ 앞세운 민주… ‘도덕성 문제’ 파고든 국힘

정청래 李정부 언급하며 지지 호소
장동혁 스타벅스·대부업 논란 비판
|더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 유세에서 이원택 전북지사 후보(오른쪽) 를 비롯한 전북 지역 후보들에 대한 유권자의 지지를 호소하고 있다. /연합
특히 선거가 막판으로 접어들면서 여야의 공방은 지역 현안보다 상대 진영의 약점을 부각하는 방식으로 전개되고 있다. 민주당은 '이재명 정부와 호흡을 맞출 후보'를 내세워 지지층 결집을 시도하는 반면, 국민의힘은 민주당 후보들의 도덕성 논란을 전면에 내세워 정권 심판론의 불씨를 살리려는 모습이다.
정청래 민주당 대표는 이날 오전 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 이원택 전북도지사 후보에 대한 지지를 호소했다. 또 '민주당 정부와의 호흡'을 강조하며 지역 발전론과 정권 안정론을 결합해 여권 후보에게 표를 모아달라고 거듭 강조했다.
그는 "이재명 정부, 민주당 정부와 손발을 맞춰 일할 수 있는 유일한 후보는 이원택"이라며 "전북 민심을 믿는다. 민주당에 부족함을 느끼고 서운한 점이 있더라도 지금까지 사랑해 주신 만큼 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해 달라"고 말했다.
정 대표는 무소속으로 출마한 김관영 후보를 향해서는 비판의 목소리를 높였다. 그는 김 후보가 무소속 출마 전 이 대통령과 교감했다는 취지의 언론 보도를 언급하며 "금도를 넘어도 한참 넘었다. 청와대에 확인해 보니 펄쩍 뛰며 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포"라며 "이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박으로, 이번만큼은 그냥 넘어가기 어렵다"고 지적했다.
정 대표는 선대위 회의 후 전주로 이동해 전북 지역 후보자 지원 유세를 벌였다. 이어 충남 서천과 보령을 찾아 유승광 서천군수 후보와 이영우 보령시장 후보 지원에 나섰다.
장 대표는 이어 "스타벅스에 5·18 모독을 따지려면 5월 18일 전날 밤 광주에서 술을 마시며 놀았던 인천의 송영길과 강원도 우상호 공천부터 철회하고, 5·18을 주취 폭행의 방패로 삼고 있는 서울시장 후보 정원오도 사퇴해야 한다"며 "이번 금요일 '내 커피는 내가 고른다'는 자유시민의 의지를 확실하게 보여주자"고 말했다.
장 대표는 민주당 평택을 국회의원 보궐선거에 출마한 김용남 후보와 김상욱 울산시장 후보를 둘러싼 의혹에 대해서도 공세를 이어갔다. 그는 "김용남은 서민을 상대로 돈놀이를 해서 1년에 3억~4억원씩 벌었다고 한다. 아니라고 잡아떼고 있지만 녹취록까지 나왔다"며 "청산 절차를 준비 중이라고 했지만, 5월 18일 대부업 등록을 갱신했다. 국회가 아닌 감옥에 보내야 할 사람"이라고 비판했다.
이어 "김상욱도 국회의원이 된 뒤 1년 4개월 동안 대부업체 사내이사 자리에 있으면서 고액 후원금까지 받은 사실이 드러났다"며 "이 파렴치한 두 후보부터 사퇴시켜야 한다. 사채업자 대부 형제를 보호하는 민주당을 반드시 심판해야 한다"고 강조했다.
국민의힘의 이 같은 공세는 막판 선거전에서 민주당 후보들의 도덕성 문제를 부각해 중도층과 부동층 표심을 흔들려는 전략으로 해석된다. 최근 불거진 대부업 의혹을 '서민 상대 돈놀이'로 규정한 것 역시 민생 정당 이미지를 강조하는 민주당의 약점을 파고들려는 의도로 풀이된다.
오전 회의를 마친 장 대표는 대구와 경북을 방문했다. 그는 국민의힘 대구시당에서 대구·경북 공동 비전선포식을 연 뒤 대구 수성못과 구미 새마을중앙시장을 찾아 현장 유세를 이어갔다.