‘정권 안정론’ 앞세운 민주… ‘도덕성 문제’ 파고든 국힘

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 유세에서 이원택 전북지사 후보(오른쪽) 를 비롯한 전북 지역 후보들에 대한 유권자의 지지를 호소하고 있다. /연합