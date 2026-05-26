“KGM 자부심, 가족과 함께 느껴요”

평택 KG 모빌리티, 믿음과 지지는 회사 성장의 힘 0 가정의 달을 맞아 임직원 가족을 평택 본사로 초청한 KG 모빌리티

KG 모빌리티(이하 KGM)가 가정의 달을 맞아 임직원 가족을 평택 본사로 초청해 유대감을 강화하고 상호 소통하는 뜻 깊은 시간을 가졌다.KGM은 지난 2011년부터 매년 임직원 가족을 초청해 감사의 마음을 전하는 한편, 직원들의 소속감과 자긍심을 높이고 회사와 임직원 가족 간 유대감 형성을 위한 화합의 장을 마련해 오고 있다.지난 22일 평택 본사에서 열린 초청행사에는 KGM 황기영 대표이사와 노철 노동조합 위원장을 비롯해 임직원 가족 300여 명이 참석했다.행사에 참석한 가족들은 노동조합과 경영진 대표와의 간담회를 통해 회사의 경영 현황을 공유했으며, 특히 평소 회사에 대해 궁금했던 내용을 노경 대표에게 직접 들으며 소통하는 시간도 가졌다.이어 가족들은 조별로 나뉘어 생산라인과 디자인센터, 소음진동실험실 투어 그리고 차량 성능과 주행 안전성을 직접 경험해 볼 수 있는 주행 테스트, 자동차 모형 만들기 등 다양한 프로그램을 통해 KGM 제품에 대한 이해도를 높였다.동반 자녀들은 자동차 컬러링, 캐리커처, 타투, 스포츠 에어 바운스, 풍선터트리기 등 다양한 이벤트에 참여하며 즐거운 시간을 보냈다.황기영 대표는 "가정의 달을 맞아 가족들에게 감사의 마음을 전하고, 회사와 소통하기 위해 자리를 마련했다"며 "임직원 가족들의 믿음과 지지는 회사가 성장하고 발전하는 원동력이자 큰 힘이 되는 만큼 협력적인 노경 문화 구축은 물론 가족들과 소통하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.노철 위원장은 "이번 초청행사를 통해 가족 간 서로를 더 깊이 이해하고 가까워지는 시간이 됐길 바란다"며 "앞으로도 임직원과 가족들이 함께하며 회사에 대한 신뢰를 높일 수 있는 다양한 프로그램들을 만들어 나갈 것이다"고 밝혔다.