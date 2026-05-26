대구권 광역철도 김천~구미 2단계 추진 탄력…예타 부담 낮아졌다

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대구권 광역철도 2단계 김천~구미 구간 사업이 본격 추진 단계에 한 걸음 더 다가섰다. 예비타당성조사 대상 기준금액 상향이 확정되면서 사업 추진 과정에서 걸림돌로 지적됐던 절차 부담이 줄어들었기 때문이다.경북도는 최근 예타 대상 기준금액이 기존 총사업비 500억원에서 1000억원으로 상향 조정되면서 김천~구미 광역철도 사업이 기본계획 수립 단계로 이어질 가능성이 높아졌다고 26일 밝혔다.대구권 광역철도는 비수도권 최초 광역철도 사업으로, 기존 경부선 선로를 활용한 저비용·고효율 철도망이라는 점에서 의미를 갖는다.2024년 12월 개통한 1단계 구미~경산 구간은 개통 이후 1년 동안 누적 이용객 512만명을 기록하며 지역 주민들의 출퇴근 편의 향상과 생활권 확대에 실질적인 변화를 가져왔다는 평가를 받고 있다.김천~구미 구간은 이 같은 광역철도 효과를 대경권 서부지역으로 확대하는 2단계 사업이다. 기존 경부선 선로를 활용해 김천과 구미를 연결함으로써 철도교통 소외지역 불균형 해소와 생활권 확장 효과가 기대된다.김천~구미 광역철도 사업은 2021년 국토교통부 제4차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 반영됐다. 하지만 당시 광역철도 지정 기준이었던 '권역별 중심지 반경 40㎞' 제한에 가로막혀 제4차 대도시권 광역교통시행계획에는 포함되지 못했다.이후 정부가 국가균형발전과 지방 광역철도망 확대를 위해 반경 40㎞ 기준을 삭제하면서 사업 추진 여건이 개선됐다. 이에 따라 김천~구미 구간은 2024년 8월 제4차 대도시권 광역교통시행계획 변경안에 신규 반영됐다.당초 총사업비는 458억원 수준이었지만 국토부 사전타당성조사 과정에서 500억원을 넘어서며 예타 대상 사업으로 분류됐다.그러나 올해 3월부터 예타 대상 기준금액이 1000억원으로 상향되면서 사업 추진 과정의 부담이 크게 줄어들게 됐다.도는 그동안 김천~구미 광역철도 조기 추진을 위해 국토교통부와 기획재정부 등 관계기관과 지속적으로 협의해 왔다. 특히 제4차 대도시권 광역교통시행계획 반영과 광역철도 지정 기준 완화 과정에서 사업 필요성과 지역균형발전 효과를 적극 설명하며 후속 행정절차 대응에 집중해 왔다고 설명했다.도는 국토부의 사업계획 타당성 검토와 기본계획 수립 등 후속 절차가 신속히 추진될 수 있도록 관계기관 협력을 이어갈 계획이다. 현재 운영 중인 대구권 광역철도 구미~경산 구간은 총연장 61.9㎞ 규모로 기존 구미·왜관·대구·동대구·경산역 등 5개 역을 개량하고, 사곡역과 서대구역, 북삼역 등 3개 역을 신설해 운영 중이다.도는 광역철도 개통 이후 지역 접근성이 높아지면서 구미 라면축제와 김천 김밥축제, 칠곡 낙동강평화축제, 경산 대추축제 등 지역 관광·축제 자원과 연계한 경제 활성화 효과도 기대한다.도는 김천~구미 2단계 사업과 함께 제5차 국가철도망 구축계획에 경산~청도 광역철도와 동대구~영천~포항 광역철도 노선 반영도 건의하고 있다.이를 통해 대구경북 광역철도망을 동서남북으로 확장하고 대구경북 경제통합과 메가시티 기반 구축을 추진한다는 계획이다.황명석 도지사 권한대행은 "김천~구미 광역철도는 대경권 서부지역 생활권 확대와 철도 소외지역 불균형 해소를 위한 핵심 기반시설"이라며 "대구권 광역철도 단계별 확장을 통해 대구경북 경제통합과 메가시티 구축, 지역 균형발전과 인구 유입 기반 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.