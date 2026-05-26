집중호우 신고 ‘코드1 이상’ 대응…경찰 재난태세 강화

산사태·하천 재해·지하공간 침수 등 여름철 재난관리

지하차도·상습 침수지역 등 인명피해 우려 지역 순찰 강화

PYH2026052018850001300_P4 0 서울 광화문광장 부근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다./연합뉴스

경찰이 올여름 집중호우와 태풍 등 자연재난에 대비해 재난 대응 태세를 강화한다. 집중호우·산사태 관련 신고는 긴급신고 단계인 '코드1 이상'으로 분류해 최인접 순찰차를 출동시키고, 지하차도와 상습 침수지역 등 인명피해 우려 지역에는 경찰력을 선제 배치한다.경찰청은 26일 유재성 경찰청장 직무대행 주재로 전 시도경찰청 대상 여름철 재난 대비 상황 점검 화상회의를 개최했다. 정부가 지난 15일부터 오는 10월 15일까지 '여름철 호우·태풍 대책 기간'을 운영 중인 가운데, 경찰도 관계기관 협업체계와 자체 예방·대비 계획을 점검했다.기상청은 올여름 강수량이 평년과 비슷할 것으로 전망하면서도 국지성 집중호우 등으로 지역별 강수량 편차가 클 것으로 보고 있다. 이에 경찰은 산사태, 하천 재해, 지하공간 침수 등 여름철 재난 3대 유형을 중심으로 지역별 특별관리에 들어간다.경찰은 재난상황실과 112치안종합상황실을 통합 운영하고 지방정부 등 관계기관과 재난정보 공유 체계를 유지한다. 지방정부가 지정한 취약지역도 사전에 파악해 비상 대응체계를 정비할 계획이다.예방 활동도 강화한다. 경찰은 재난 대비 교육·훈련을 실시하고 수난 구조장비와 교통안전시설을 점검한다. 지하차도와 거주지 인근, 상습 침수지역 등 인명피해 우려 취약지역에는 순찰을 확대한다. 야간 시간대 긴급 출동에 대비해 다목적 당직기동대 출동 태세도 유지한다.재난 발생 시에는 신속한 초동 대응에 나선다. 집중호우나 산사태 관련 신고가 접수되면 코드1 이상으로 지정하고, 가장 가까운 순찰차를 우선 출동시킨다. 호우 특보가 발령되면 취약지역에 경찰력을 사전 배치해 교통통제도 실시한다.지방정부가 주민 대피 명령을 내릴 경우에는 취약계층과 대피 거부자 등에 대한 대피를 지원한다. 미대피자 구조와 실종자 수색, 피해 복구 지원에도 참여할 방침이다.유 직무대행은 "경찰은 재난관리책임기관이자 긴급구조지원기관으로서 국민의 생명과 안전을 지키는 역할이 있다"며 "예방 순찰과 정보활동을 강화해 취약 요인을 지방정부와 공유하고 사전에 보완해야 한다"고 말했다.