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“AI가 바다 위 골든타임 지킨다”…해경, 긴급상황 대응체계 고도화 착수

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인천 박은영 기자

승인 : 2026. 05. 26. 16:09

260526 (보도자료) “살려주세요”바다 위 조난음성, AI가 듣는다...해경청, AI 기반 구조 시스템 개발 착수003
'AI 기반 해상 긴급상황 접수·대응체계' 개발 시스템 구성도/해양경찰청
해양경찰청이 거친 파도와 엔진 소음 등 열악한 통신 환경 속에서도 조난 신호를 정확히 포착할 수 있는 '인공지능(AI) 기반 해상 긴급상황 접수 및 대응체계' 구축에 나선다.

기존 인력 중심의 대응 체계에서 벗어나 AI를 활용한 과학적 대응 시스템을 마련해 인명 구조의 골든타임을 확보하겠다는 취지다.

해양경찰청은 최근 'AI 기반 해상 긴급상황 접수 및 대응체계 개발' 연구개발(R&D) 사업 착수보고회를 개최하고, 본격적인 연구 추진에 나섰다고 26일 밝혔다.

현재 바다에서의 긴급 신고는 일반 전화뿐만 아니라 무선 조난교신(VHF, MF/HF), 디지털 조난신호(DSC) 등 다양한 경로로 접수된다.

하지만 해상 특유의 잡음과 신호 미약 등으로 인해 상황요원이 모든 무선 교신을 직접 청취하며 조난 상황을 식별하는 데 큰 어려움이 있었다.

이번에 개발되는 AI 시스템은 이러한 한계를 보완하는 데 초점이 맞춰져 있다. 주요 기능은 여러 무선 채널 음성을 분석해 조난신호를 자동으로 식별하고, 조난 음성을 실시간 문자로 변환(STT)해 상황요원에게 표출하는 기술이다. 예를 들어 '침수 중' '기관 고장' 등 긴급 상황이 발생하면 AI가 이를 즉각 인지해 상황요원에게 알림을 주는 방식이다.

또 디지털 조난신호(DSC)의 발생 위치와 과거 이력을 종합 분석해 오발신 가능성을 판별하는 기능도 포함된다. 이를 통해 불필요한 오인 출동에 따른 인력 낭비를 줄이고, 실제 위급 상황에 대응 역량을 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 사업은 현재 추진 중인 '차세대 해양상황관리시스템'과 연계해 진행된다. 올해부터 오는 2028년까지 3년간 연구를 거쳐 2029년 전국 해경 상황실에 적용하는 것이 최종 목표다.

장인식 청장 직무대행은 "이번 연구개발은 복잡해지는 해상 상황에서 국민의 생명과 안전을 지키는 미래형 상황실 구축의 첫걸음"이라며 "국민이 체감할 수 있는 더욱 촘촘하고 안전한 바다를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
박은영 기자

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